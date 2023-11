Das Fernwärmnetz in der Ravensburger Innenstadt wächst. Fernwärme soll zur Verwirklichung der selbst gesteckten Klimaziele einen großen Beitrag leisten und die Stadt unabhängig machen vom Gas. Die Kehrseite: Die Belastung für das historische Zentrum, insbesondere für die dortigen Händler und Gastronomen, ist durch die Arbeiten derzeit massiv. Und das wird noch mindestens bis 2028 so bleiben. „Einige werden diese Dauerbaustelle nur schwerlich überleben“, sagte jetzt Oberbürgermeister Daniel Rapp im Gemeinderat.

Straße für Straße in der Altstadt muss aufgemacht werden, um die Heizungsrohre zu legen. Und dazu kommt dann auch noch das Großprojekt Marienplatztiefgarage: Der gesamte südliche Marienplatz wird aufgerissen, um an den „Deckel“ der Garage heranzukommen, der wegen seiner Schäden dringend saniert werden muss.

Alleine deshalb braucht es Tempo beim Ausbau des Wärmenetzes. „Wir müssen schneller werden“, sagte Baubürgermeister Dirk Bastin am Montag. Dabei klang auch an, dass die Stadt künftig wohl weniger Rücksicht nehmen kann auf Events beispielsweise, für die man zuletzt die Baustellen eine Zeit lang stillgelegt hatte.

Hilfe für den Handel

Im Gegenzug müssten Verwaltung und Gemeinderat etwas tun, um Handel, Gastronomie und auch die Anwohner im Zentrum zu unterstützen. Rapp kündigte an, bald konkrete Pläne präsentieren zu wollen. Kurz bevor das Weihnachtsgeschäft anläuft, machen sich viele Geschäftsleute wieder Sorgen wegen der Kosten fürs Parken, aber auch wegen der Verkehrssituation - aktuell vor allem wegen der Baustelle an der Wangener Straße.

Die Bauarbeiten geht indes weiter: Im kommenden Jahr soll das Fernwärmenetz in der Ravensburger Innenstadt weiter wachsen. Die Technische Werke Schussental (TWS) stellen in der Bachstraße die Verbindung zwischen den beiden Teilnetzen aus Richtung Marienplatz und Weinbergstraße her. Außerdem baut die TWS in 2024 laut Pressemitteilung vorrangig an drei Punkten: in der Spohnstraße, in der Charlottenstraße und in der Holbeinstraße.

Der Bauabschnitt am nördlichen Marienplatz ist soweit fertiggestellt, dass der Christkindlesmarkt wie geplant stattfinden kann. Die Abschnitte Weinbergstraße (Süd), Rudolfstraße und Herrenstraße sind ebenfalls fertig. Einzig in der Weinbergstraße (Nord) laufen noch Arbeiten bis kurz vor Weihnachten. Im November hat die TWS außerdem die Heizzentralen im Parkhaus Rauenegg und am Hallenbad in Betrieb genommen.

Wärmeplanung läuft an

Im Laufe des kommenden Jahres werden die kommunalen Wärmepläne der Städte Ravensburg und Weingarten in Kraft treten. Ein Baustein dabei ist, dass die TWS in den kommenden Jahren das Gasnetz an den Orten stilllegen wird, an denen das Fernwärmenetz ausgebaut ist. Die Verfügbarkeit von Erdgas sei hier nur noch für fünf Jahre nach der Verlegung der Fernwärme garantiert - mindestens jedoch bis 2030.

Wer kommt ans Fernwärmenetz?

Alle Ravensburger Hausbesitzer können sich jetzt auch schon ausrechnen, ob sie von einem Wärmenetz profitieren werden oder ob sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ihre Heizungsart selbst kümmern müssen. Nach den Plänen der Stadt sind neben der Altstadt die Weststadt und die Nordstadt (Bildungszentrum) besonders geeignet für ein Wärmenetz und sollen mit hoher Priorität angegangen werden.

Danach folgen Gründlandsiedlung, Südstadt (Hallenbad) und Kuppelnau sowie mit Priorität drei dann Erlen, Mariatal-Weißenau, Südstadt mit Tettnanger Straße und Goetheplatz, das Gebiet um Ravensburger und die Omira, das Areal Deisenfang/Voith, Kammerbrühl und Bahnhofsviertel, Burach, Karrer und die Oststadt.

Die Anwohner der Ortschaften Eschach, Taldorf und Schmalegg mit ihren Teilorten, aber auch beispielsweise der Andermannsberg werden auf Einzellösungen bei der Heizung setzen müssen. Denn dort wird keine Fernwärme verlegt.