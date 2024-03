Ravensburger Hotel Storchen wird wohl abgerissen

Bisher stand die Erweiterung des Hotel Storchen im Raum, doch jetzt wird ein Abriss ins Auge gefasst: Das Hotel Storchen gegenüber vom Ravensburger Frauentor wird vermutlich plattgemacht. An der Stelle wird dann eine Schule gebaut. Am Donnerstag sind die Pläne dafür öffentlich vorgestellt worden.

Neubau für Kolping-Bildungszentrum geplant

Eigentümer des Hotels ist das Bürgerliche Brauhaus Ravensburg-Lindau. Die Aktiengesellschaft tritt auch als Bauherrin auf, wenn nach dem Abriss ein Neubau hingestellt wird. Die aktuell und voraussichtlich noch rund zwei weitere Jahre von der Musikschule genutzte Villa Sterkel an der Friedhofstraße wird in das Projekt einbezogen und mit einem Verbindungsgang an den Neubau angebunden.

Ein Modell zeigt, wie das vorne halbrund gestaltete Schulgebäude aussehen soll. (Foto: Grath Architekten BDA )

In den ganzen Komplex soll das Kolping-Bildungszentrum einziehen, das sich aktuell nicht weit entfernt in der Gartenstraße befindet, gegenüber dem Parkhaus Frauentor.

Der Villa drohte einst der Abriss

Die Pläne für das Storchen-Areal haben eine bewegte Vorgeschichte. Das Bürgerliche Brauhaus verkündete im Sommer 2017, dort anstelle des kleinen Hotels ein großes Tagungshotel bauen zu wollen. Die Villa Sterkel hätte dafür abgerissen werden sollen. Oberbürgermeister Daniel Rapp war bereit, diese Kröte zu schlucken, weil so der Konflikt um den Fortbestand der Kultkneipe Räuberhöhle beendet worden ist. Die Räuberhöhle gehört ebenfalls dem Bürgerlichen Brauhaus, das dort zunächst ein Stadthotel bauen wollte, was aber auf erbitterten Protest der Kneipenbesucher stieß.

Die Räuberhöhle ist längst gerettet, nun ist es auch die Villa Sterkel an der Friedhofstraße, benannt nach dem früheren Eigentümer, dem Parkettfabrikanten Carl Sterkel. Die Stadt will das Gebäude jetzt für das Schulprojekt ans Bürgerliche Brauhaus verkaufen, aber nur mit der Auflage, es zu erhalten. Der Gemeinderat muss noch darüber abstimmen.

Pläne für Kongresshotel schon länger überholt

Der Betreiber des Hotel Storchen, Ulrich Schmalz, der auch das Gasthaus und Hotel Engel am Marienplatz führt, hat erst am Donnerstag von den Schulbau-Plänen erfahren. „Aber das kommt nicht völlig unerwartet“, sagt er. Die Idee des Bürgerlichen Brauhauses, dort ein größeres Hotel zu bauen, sei schon gestorben, nachdem in den Jahren ab 2020 mehrere neue Hotels in der Stadt eröffnet hatten. „Da waren andere schneller. Jetzt macht noch mal ein Hotel mit 100 Zimmern keinen Sinn“, sagt Schmalz. Wenn es irgendwann zur Schließung des „Storchen“ kommt, sei das für ihn nicht existenzbedrohend.

Unser Hauptstandbein haben wir im Engel. Ulrich Schmalz

Er freut sich ebenso wie das Bürgerforum Altstadt und die Mitglieder des Beirats für Städtebau, dass die Villa Sterkel erhalten bleibt. Die Mitglieder des Beirats lobten den Entwurf des Ravensburger Architekturbüros Grath für den Schulneubau, an dem sie sich nur in einigen Details Verbesserungen wünschten.

Stadt stellt schnelle Realisierung in Aussicht

Der Leiter des Stadtplanungsamtes, Christian Herrling, hält den geplanten Neubau einer Schule an dieser prominenten Stelle in Ravensburg städtebaulich für einen Gewinn. Das Gebäude stehe dann in einer Achse mit den Realschulen. Dazwischen befindet sich noch das Konzerthaus, dessen Grünfläche künftig besser zur Geltung komme, meint Herrling. Laut Plänen soll der kleine Park als Pausenhof genutzt werden.

Von der Wilhelmstraße aus betrachtet, sieht man, wie hoch das neue Schulgebäude im Vergleich zum Konzerthaus werden soll. (Foto: Grath Architekten BDA )

Weil an der Stelle kein neuer Bebauungsplan gemacht werden muss, brauche das Projekt nur relativ kurzen Vorlauf. Das Bürgerliche Brauhaus müsse nur einen Bauantrag stellen, der in der Regel nach einem halben Jahr bearbeitet sei, so Herrling. Der Vorstand des Bürgerlichen Brauhaus war für die Redaktion nicht erreichbar.

Schule hat kaum mehr Platz für alle Schüler

Das Kolping-Bildungszentrum hat schon seit längerer Zeit eine Möglichkeit zur Erweiterung gesucht, wie das Schulleitungsteam aus Franziska Aleker, Michaela Wilke und Michael Witznick mitteilt. Die Schule ist privat getragen. Dort kann man auf dem Zweiten Bildungsweg das Abitur, die Fachhochschulreife oder den Realschulabschluss nachholen oder am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium zum Abitur gelangen.

In der Mittel- und Oberstufe wollten so viele Schüler ans Kolping-Bildungszentrum kommen, dass man im bisherigen Gebäude nicht allen einen Platz bieten kann. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat die Schule schon weitere Räume in der Zeppelinstraße angemietet.

Immer mehr Schüler in jugendlichem Alter

Das Schulleitungsteam teilt zu den Gründen dieser großen Nachfrage mit: „Wir sehen, dass das Interesse an einem durchlässigen Bildungssystem immer größer wird und auch das Angebot eines Schulwechsels zu uns in Klasse acht - und nicht erst in der Oberstufe - immer mehr Familien wahrnehmen.“ Die Schule hebt sich laut Leitungsteam durch kleine Klassen von anderen Schulen ab.

Weil das Areal des Hotel Storchen in unmittelbarer Laufnähe zum jetzigen Standort liegt, sei dies „eine interessante Möglichkeit, um die Kolping-Schulen Ravensburg zu erweitern und zur Weiterentwicklung einer attraktiven Schullandschaft in Ravensburg beizutragen“.