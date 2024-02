Im Ravensburger Naherholungsgebiet Höllwald unweit der Weststadt hören die Probleme nicht auf. Erst stürzte der Teil eines Stegs ein und eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Dann brach die Stadt die Überwege ab und ersetzte sie durch Flusssteine als Querungshilfen. Nun rutschte ein Hang ab.

Nach dem Unfall einer Spaziergängerin im März 2020 untersuchte die Stadt die Stege im Höllwald und stellte fest, dass sie marode waren. Zunächst wollte man Stahlkonstruktionen errichten, sah dann aber davon ab und verlegte an drei Stellen Flusssteine zur Querung des Höllbachs. Erst im Sommer 2021 konnten Spaziergänger wieder über diese Verbindungen durch den Höllwald gehen.

Erst gesperrt, dann abgebrochen wurden Stege im Ravensburger Höllwald. (Foto: Bernd Adler )

Der neue Steg ist auch gesperrt

Ende Januar teilte die Verwaltung mit, dass ein noch vorhandener Steg nach einem Hangrutsch in der Höll gesperrt ist und vermutlich erst im Sommer wieder genutzt werden kann. Dabei ist diese Verbindung relativ neu. Erst vor zwei Jahren wurde der Fußgängersteg errichtet. Er ist inzwischen gesperrt worden.

Im vergangenen Jahr gab es außergewöhnlich hohe und lang anhaltende Regenfälle. Diese haben zum Hangrutsch im Höllwald geführt, berichtet der städtische Pressesprecher Timo Hartmann auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Der neue Steg sei aber dadurch nicht beeinträchtigt worden. Er stehe nach wie vor auf festem Grund.

Hänge im Naherholungsgebiet sind nicht stabil

Dennoch räumt Bürgermeister Dirk Bastin ein, dass die Hänge im Höllwaldtobel nicht sonderlich stabil seien. Daher könne niemand vorhersagen, an welcher Stelle der Hang infolge starken Regens erneut zum Rutschen komme.

Timo Hartmann: „Der gesamte Wald ist durchzogen von Rutschungen und immer in Veränderung. Das ist der Geologie geschuldet. Wir beobachten die Veränderungen stets genau. Bei entsprechender Nässe sind immer wieder einzelne Rutschungen zu beobachten. Derzeit werden verschiedene Varianten zur Hangsicherung untersucht.“

Nach dem Unfall einer Spaziergängerin im Frühjahr 2020 baute die Stadt die vier Fußgängerstege ab, weil sie in die Jahre gekommen waren. Ein Steg wurde neu errichtet, die anderen drei wurden durch breite Steinfurten ersetzt. Die führten zu Kritik, da sie nicht trittsicher genug seien. Die Stadtverwaltung räumte ein, dass es dieses Problem gebe, sagte aber auch, dass die Zugänge zu den früheren Stegen ebenfalls eine gewisse Trittsicherheit erforderten. Daher wurde nur an einer Stelle ein neuer Steg errichtet - eben der, der jetzt von dem abrutschenden Hang betroffen war.

„Brücken sind in diesem Waldgebiet nicht sinnvoll“

Dirk Bastin hält Steinfurten für eine bessere Lösung als Stege: „Brücken sind in diesem Waldgebiet nicht sinnvoll“. Der jetzt betroffene Weg sei die beste Lösung an dieser Stelle gewesen, weil dort die Hänge zu steil seien, um Menschen in den Tobel zu führen und dort über den Bach gehen zu lassen.

Flusssteine ersetzen die abgebrochenen Stege im Höllwald. (Foto: Bernd Adler )

Dieser Weg ist eine Hauptroute im Wanderwegenetz des Schwäbischen Albvereins. Man kann aber den Höllwaldtobel trotzdem nach wie vor durchgehen. Allerdings muss man an einer anderen Stelle eine Furt über den Bach nutzen und somit einen Umweg machen.

Ziel der Stadtverwaltung ist es, den betroffenen Steg bis zum Sommer wieder sicher begehbar zu machen. Bastin: „Sollte der Hang ein weiteres Mal rutschen, muss man über eine alternative Wegführung nachdenken.“