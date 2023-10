Er trägt die Zivilcourage eigentlich bereits im Namen, denn er heißt Keck. Siegfried Keck. Seines Zeichens promovierter Kieferorthopäde und passionierter Kunstsammler. Für sein beherztes Ausbremsen eines alkoholisierten Fahrers soll der Ravensburger den Zivilcourage-Preises 2023 erhalten. Ausgelobt wird der Preis vom Landkreis und dem Polizeipräsidium Ravensburg.

Den Vorfall hat er zu Hause erst gar nicht erwähnt, so selbstverständlich erschien ihm sein Eingreifen. Seine Frau wusste also gar nichts davon, als die Polizei bei Kecks anrief und sagte: „Erschrecken Sie nicht, hier ist die Polizei!“ Es läge nichts gegen sie vor. Im Gegenteil. Erst da erfuhr die Familie von der Heldentat Siegfried Kecks.

Keck stellt sich betrunkenem in den Weg

Zum Auftanken seines Autos fuhr der 51-Jährige eine Tankstelle an. Da bemerkte er neben sich einen hupenden, sich auffällig benehmenden Fahrer in seinem Gefährt. Kurzerhand ging er zu ihm und riss die Türe auf. „Was soll das Ganze? Was veranstalten Sie hier?“, fragte Keck. Der Angesprochene wollte ihn abwimmeln, schlug die Tür zu und startete den Motor. Da stellte sich Siegfried Keck dem Mann in den Weg und hinderte ihn an der Weiterfahrt.

Die sogleich alarmierte Polizei stellte bei einem Alkoholtest bei dem Mann dann einen Promille-Wert von deutlich über zwei fest. Hatte er in dem Moment keine Angst? „Schon klar, die Nummer hätte auch schiefgehen können“, ist sich Siegfried Keck bewusst. Aber das ist ja das Wesen der Zivilcourage, dass man etwas riskiert ohne Rücksicht auf eigene Nachteile. Denn was hätte alles passieren können, wenn der Mann weitergefahren wäre. Ein Unfall mit Toten und Verletzten. Man will es sich gar nicht vorstellen.

Einbrecher auf frischer tat geschnappt

Es ist nicht das erste Mal, dass Siegfried Keck Zivilcourage gezeigt hat. Schon vor einigen Jahren überwältigte er, eigenen Angaben zufolge, einen Einbrecher, der gerade in das Haus seines Nachbarn einsteigen wollte. Fühlt er sich nach solch mutigem Handeln als Held? Das weist der Kieferorthopäde, der in Bad Waldsee und Weingarten eine Praxis betreibt, zurück.

Für mich ist das selbstverständlich auch auf andere Leute zu achten und gegebenenfalls einzugreifen. Siegfried Keck

Das habe er von seinem Vater gelernt, und das will er auch seinen beiden Kindern weitergeben. Wobei er findet, dass das gesellschaftliche Klima derzeit nicht so beschaffen ist, Zivilcourage zu fördern.

In Kindergarten und Schule würde man eher dazu angehalten, mit dem Strom zu schwimmen, im Zweifelsfall selber nicht zu handeln und Eigenverantwortung zu übernehmen, sondern sie abzugeben an die nächste Instanz. „So wird Eigensinn und Zivilcourage abtrainiert“, ist sich Keck sicher. Zivilcourage gehöre genauso zu gesellschaftlichem Engagement wie diejenigen im Blick zu behalten, denen es nicht so gut geht.

Der Kunstliebhaber, der schon mit seinem Verein die große Klaus-Prior-Skulptur am Obertor gestiftet hat, engagiert sich sozial unter anderem auch mit einem Kunstprojekt an Ravensburger Schulen. Ansonsten will der streitbare Zeitgenosse weiterhin mit offenen Augen durch Leben gehen und sein Umfeld im Blick behalten. „Mein Name verpflichtet mich“, sagt er schmunzelnd. „Ganz schön keck“ ist ihm zum Markenzeichen geworden.