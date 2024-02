Das Ravensburger Harmonika-Orchester (RHO) feiert am Samstag, 2. März, sein 90-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert. Beginn ist um 19 Uhr in der Eschachhalle in Obereschach, Kehlstraße 33. Mit dabei ist auch das Orchester Hohnerklang aus Trossingen.

Das RHO wurde im Jahr 1933 von Bruno Gross gegründet. Nach dessen Tod im Jahre 1982 übernahm Elfriede Benedix die musikalische Leitung. Seit 1985 steht das Orchester unter der musikalischen Leitung von Dieter Scholz. Für das Jubiläumskonzert haben die Musikerinnen und Musiker Werke von Anton Dvořák, Joseph Haydn, Janusz Wojtarowicz, Astor Piazolla und Adolf Götz vorbereitet.

Das Orchester Hohnerklang aus Trossingen ist beim Jubiläumskonzert des Ravensburger Harmonika-Orchesters zu Gast. (Foto: Hohnerklang Orchester Trossingen )

Mit dem Orchester Hohnerklang aus Trossingen kommen unter der Leitung von Hans-Günther Kölz Mundharmonika und Akkordeon im Big-Band-Format auf die Bühne. Die Gäste haben Classics, Pop, Jazz und Folk in ihrem Repertoire. Mit Solostücken und Orchestersound sei ihr Programm facettenreich und einzigartig, heißt es in der Konzertankündigung.

Während der Pause und nach dem Konzert wird der Musikverein Obereschach für Bewirtung sorgen.

Hier gibt es Karten

Karten können bei den Musikern des RHO erworben werden. Reservierungen für die Abendkasse können unter Telefon 07541/378916 oder per Mail an [email protected] erfolgen. Die Karten gibt es zum Preis von 17 Euro, ermäßigt 15 Euro (passive Mitglieder und Jugendliche). Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt.