Moe Saleh aus Ravensburg ist einer von 33 Hairstylisten aus Deutschland, die vom 6. bis 11. September zur Fashion Week nach New York fliegen, um die Models für ihre Auftritte zu frisieren. Wie die Agentur Presseprojekte mitteilt, machte dies die Friseur–Initiative Grenzenlos möglich.

Ein hartes Bootcamp liege hinter Moe Saleh, Inhaber des Salons Hussein Saleh Professional Hair & Make–up–Artist in Ravensburg. Dort wurde er mit 32 Kolleginnen und Kollegen auf die weltgrößte Fashion–Show in New York vorbereitet. Dafür kam Gary Baker, Creative Director der Fashion Week, persönlich aus Kalifornien nach Hannover, um die Hairstylisten für ihren Einsatz zu trainieren. Und das sei kein Zuckerschlecken gewesen, denn der Ablauf solcher Shows werde hinter den Kulissen eng und blitzschnell getaktet.

Einer der jüngsten Teilnehmer

Die New York Fashion Week ist laut Pressemitteilung eine der wichtigsten Modeveranstaltungen weltweit und zähle neben London, Paris und Mailand zu den vier bedeutendsten Modewochen der Welt. Moe Saleh ist mit 24 Jahren einer der jüngsten Teilnehmer. Er sei immer noch „geflasht“ von allen Eindrücken des Bootcamps. „Es war toll, einen so großen Art Director wie Gary Baker persönlich kennenlernen zu dürfen. Er hat uns Ängste und Nervosität genommen und hat uns viel gezeigt“, wird Saleh in der Pressemitteilung zitiert.

In Zweierteams seien die Frisuren umgesetzt worden, und Baker habe mit harter Kritik nicht gespart. „Er hat uns beigebracht, wie manche Handgriffe einfacher sein können und man die Styles in der Kürze der Zeit schneller umsetzen kann“, so Saleh. Die Teilnehmenden hätten gelernt, wie die Basics der Fashion Week aussehen und welches oft geforderte Frisuren und Styles sind. „Mit meiner Teampartnerin Vanessa Hermann aus Wangen konnten wir das richtig gut meistern. Stolz hat mich gemacht, dass Gary später unser Team als Bestes des Bootcamps bezeichnet hat!“

Friseurausbildung beim Bruder gemacht

Moe Saleh freut sich sehr auf die Herausforderung in New York. Er wurde 1999 in Bad Saulgau als jüngerer Bruder von Grenzenlos–Veranstalter Hussein Saleh geboren. Seine Friseurausbildung machte er bei seinem Bruder im Salon. 2021 übernahm er den Salon von ihm und sei stolz über seine inzwischen zwölf Mitarbeitenden.