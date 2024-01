Ravensburger Händlerin fordert Strafzahlung bei ewigem Leerstand

Laden-Leerstand ist vor allem in der Ravensburger Unterstadt ein Problem: Seit zwei Jahren steht eine ehemalige Boutique in der Rosenstraße leer. In der Adlerstraße ist ein Laden schon seit zweieinhalb Jahren nicht neu vermietet, gleich nebenan ist ein weiterer des selben Eigentümers ungenutzt. Händler in den beiden Straßen ärgern sich über diesen Zustand. Und nicht nur sie haben Unverständnis für Vermieter, die ihre Flächen lange leerstehen lassen.

Strafzahlung und umsatzgebundene Miete als Ideen

Das Ehepaar Köppe betreibt den Laden Little Britain in der Rosenstraße und das Café Lady Grey in der Adlerstraße. Nicole Köppe beobachtet die Entwicklung schon lange und ist frustriert darüber, dass die Rosenstraße gerade wegen Leerständen kein gutes Bild abgibt. Sie kämpft um Laufkundschaft und Aufmerksamkeit.

Sie wünscht sich, dass Vermieter und Händler an einem Strang ziehen und für Leben in einer Straße sorgen. Wenn ein Standort attraktiv sei, nütze das beiden. Für diejenigen Eigentümer, die ein Geschäft über Monate oder Jahre nicht wieder vermieten, fordert sie eine Strafgebühr.

Auch die Vermieter sollten sich fragen: Was kann ich für meine Stadt tun?, sagt Nicole Köppe.

Sonst verliere Ravensburg seinen Charakter als Einkaufsstadt.

Gemäß dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz kann der Leerstand von Wohnungen in Baden-Württemberg unter bestimmten Umständen mit Bußgeld geahndet werden. Für Gewerbeflächen gilt das Gesetz nicht.

Ihr Mann Uwe Köppe fragt sich, wie es Vermietern überhaupt finanziell möglich ist, einen Laden über Jahre leerstehen zu lassen. Um neuen Händlern eine Chance zu geben, könnte auch eine umsatzgebundene Miete hilfreich sein, findet er.

Vermieterin nimmt lieber geringe als gar keine Miete ein

Die Vermieterin des Ladens in der Rosenstraße 6, wo sich das „Little Britain“ befindet, ist Kerstin Wanner. Sie sagt offen, dass sie nicht mehr so viel Miete einnehme, wie noch vor 15 Jahren. Denn der Einzelhandel habe sich gewandelt. Eine Miete von 2500 bis 3000 Euro könne heute niemand mehr mit einem kleinen Laden erwirtschaften, auch eine Laden-Kette nicht. Deshalb habe sie ihre Gewinnerwartung reduziert.

Sie besitzt auch einen Laden in Wangen und ist der Ansicht: Wenn ein Vermieter auf einer hohen Miete beharre, obwohl der Mieter um eine Absenkung bitte, dann beraube er diesen Geschäftsinhaber seiner Existenz und nehme sich selbst ebenfalls Mieteinnahmen - denn Leerstand koste Geld. Da verlange sie lieber etwas weniger und behalte einen guten, vielleicht schon langjährigen Mieter. Allerdings räumt sie ein, dass es nicht leicht ist, Mieter mit einem tragfähigen Geschäftskonzept zu finden.

Dieser Vermieterin geht es um Attraktivität der Innenstädte

„Es gibt so viel Innovatives, man kann auch mal jemandem eine Chance geben mit einer bezahlbaren Miete“, sagt Wanner. „Man muss auch Kompromisse schließen, so ist das Leben.“ Es schmerze sie, wenn Innenstädte an Attraktivität verlieren. Stattdessen ist von einem Unternehmer, der gerade einen neuen Laden sucht, zu hören, dass zum Teil eine Mietbindung von sieben Jahren in den Verträgen steht - so lange könne man im Einzelhandel gar nicht mehr planen.

Der Ravensburger Architekt Franz Frankenhauser, der aktuell auch an der Renovierung eines Geschäftshauses in der Altstadt beteiligt ist und sich im Verein für Unternehmer und Angehörige Freier Berufe „Wirtschaftsforum Pro Ravensburg“ engagiert, spricht sich ebenfalls für ein „auskömmliches Mietmodell“ aus. Seiner Vorstellung nach würde das aus einer moderaten Grundmiete bestehen, wie er es nennt. Hinzu käme ein umsatzabhänger Anteil der Miete. Das heißt: Der Ladeninhaber zahlt mehr, wenn die Geschäfte prima laufen, und weniger, wenn die Nachfrage stockt.

Für Gebäudesubstanz ist Vermietung von Vorteil

Der Vorteil für den Vermieter bei dieser Art des geteilten Geschäftsrisikos sei, dass das Gebäude beheizt und genutzt ist, was für die Bausubstanz wichtig sei. Frankenhauser wünscht er sich aus seiner privaten Perspektive als Kunde aber auch, dass die Vermieter ihre Verantwortung für eine lebendige und vielfältige Innenstadt erkennen und Handwerksbetrieben und kleinen Geschäften eine Chance geben.

Der Immobilienmakler Ralph Schneider vom Immobilienbüro Sterk sagte bereits im November 2021, bei den Vermietern sei seiner Einschätzung nach „ein beginnendes Umdenken spürbar“: Sie hielten die Mietpreise nicht unter allen Umständen hoch, sondern zeigten sich auch verhandlungsbereit mit potenziellen Mietern.

Eigentümerverein hält wenig von Bestrafung

So nimmt Vorsitzende des Eigentümervereins „Haus und Grund“ in der Region, Friedrich W. Utz, aktuell Stellung zum Thema: Er hält eine umsatzgebundene Miete für unfair. Der Vermieter dürfe nicht für Erfolg oder Misserfolg mitverantwortlich gemacht werden, schließlich habe er keinen Einfluss darauf, wie engagiert jemand seinen Laden führe.

Händler in der Unterstadt kämpfen In den Gassen der Unterstadt kommt es auch immer wieder zu Neueröffnungen. So hat in der Rosenstraße jüngst ein Barbershop den Betrieb aufgenommen. Sabine Gebhard betreibt mit dem „Herrenzimmer“ ein Modegeschäft in der Adlerstraße und setzt auf Service, damit Kunden, die einmal im Laden waren wiederkommen. Das Ehepaar Köppe betreibt das Geschäft „Little Britain“ und den englischen Tearoom „Lady Grey“ in der Unterstadt. Sie wünschen sich, dass die Stadt Besucher mit besonderen Aktionen in die Gassen der Unterstadt lockt. Gleichzeitig seien die Händler selbst gefragt, gute Ideen zu entwickeln – zum Beispiel mit Veranstaltungen im Laden oder Café. Einkaufen müsse sich nach Erlebnis anfühlen, was der Onlinehandel nicht bieten kann. Gut gelinge das dem Yogacafé, wo Sportkurse angeboten werden, sagen die Köppes. Auch die Kooperation der Händler untereinander sei ausbaubar – man dürfe sich nicht als Konkurrenz wahrnehmen, sondern müsse gemeinsam an der Attraktivität eines Carrés arbeiten, findet das Ehepaar. Atakan Celik, der Hamamtücher und andere Heimtextilien an der Ecke Rosenstraße/Eisenbahnstraße verkauft, weiß aus den Vorjahren, dass mit dem Frühjahr auch der Kundenstrom wieder anwächst.

Strafzahlungen für Leerstand lehnt Utz ab. Eigentümer dürften nicht dafür bestraft werden, dass Ravensburg immer unattraktiver werde. Für die Attraktivität müsse die Stadtverwaltung sorgen. Die Erreichbarkeit der Altstadt mit dem Auto sei dafür wichtig, werde aber immer weiter beschnitten, was ihn ärgert.

Angst vor schlechtem Umgang mit dem Laden

Leerstand lohne sich nicht. Aber eine überhastete Vermietung an den Erstbesten auch nicht, sagt Utz - denn eine Insolvenz eines Mieters oder schlechter Umgang mit dem Laden verursache Kosten für den Vermieter. So argumentiert auch der Vermittler, der die beiden nebeneinanderliegenden Leerstände in der Adlerstraße für den Eigentümer vermieten soll. Die Miete dafür sei schon gesenkt worden, doch die Interessenten seien trotzdem noch blauäugig, was den nötigen Umsatz angeht, um sie zahlen zu können.

Utz sagt, die Miethöhe regle am Ende der Markt: Wenn das Interesse an einer Straße verloren gehe, sinken die Mieten. Er sagt aber klar, er habe in seinem Leben noch nie so viel Laden-Leerstand in Ravensburg gesehen wie derzeit. „Das ist erschreckend.“ Er findet, man könnte mehr Läden in Wohnraum umbauen. Das sei tatsächlich machbar, in der Unterstadt gebe es stellenweise schon solche Beispiele.