Ravensburger Grüne und CDU machen sich gemeinsam für Busverkehr stark

Die beiden größten Parteien im Ravensburger Gemeinderat sind sich gerade bei Verkehrsthemen oft nicht einig - nun aber haben sie einen gemeinsamen Antrag zum Busangebot an den Oberbürgermeister gestellt: Sie fordern, dass die Stadtbuslinien 1 und 4 bald wieder und auch dauerhaft über den Marienplatz fahren.

Grüne und CDU befürchten dauerhafte Umleitung

Derzeit können die Busse wegen Bauarbeiten in der Altstadt, wo derzeit Fernwärmeleitungen verlegt werden, nicht auf ihrer angestammten Strecke fahren. Und die Grünen hatten schon vor gut zwei Jahren die Sorge geäußert, dass die Stadtverwaltung die Buslinien 1 und 4 langfristig aus der Altstadt verbannen will. Die Busse fahren in der Regel über die Bachstraße und den Marienplatz, wenn es nicht gerade Bauarbeiten oder Veranstaltungen in diesen Bereichen gibt.

2021 hatte Bürgermeister Dirk Bastin die Sorge der Grünen damit gekontert, dass es zum damaligen Stand nicht angedacht sei, den Marienplatz komplett vom Busverkehr zu befreien. Aber man müsse sich Gedanken darüber machen, wie man das Gefahrenpotenzial bei der Begegnung von Bussen, Radfahrern und Fußgängern reduziere.

So argumentieren die Parteien

Grüne und CDU haben ihren Anspruch, dass der Busverkehr über den Marienplatz erhalten bleibt, nun mit dem Antrag bestärkt. Folgende Argumente haben sie angeführt.

Bus zu fahren, sei vor allem dann attraktiv, wenn man seine Ziele direkt erreichen könne. Am Marienplatz stiegen viele Menschen aus und ein und dieser müsse deshalb direkt angefahren werden. Am Bahnhof umzusteigen, um ins Zentrum zu kommen, erschwere die Entscheidung für den Bus, weil man länger unterwegs sei. Von dort aus fährt zum Beispiel der Kleinbus Mobi direkt in die Altstadt.

Erreichbarkeit auch im Interesse des Einzelhandels

Beide Parteien schreiben, dass ihnen die Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) besonders wichtig sei. „Die Verdoppelung des ÖPNV-Anteils ist Klimaziel des Landes und ist Ziel unseres Klimamobilitätsplans. Der Busverkehr trägt maßgeblich zur Lösung verkehrlicher Probleme im Verdichtungsraum bei.“

Außerdem müsse der Einzelhandel bequem und ohne Erschwernisse erreichbar sein, um mit Online-Shopping konkurrieren zu können. Und ein weiteres Argument, das sie anführen: „Vor allem Ältere und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind auf ein direktes und barrierearmes Busangebot angewiesen.“

Befürchtung rührt von Umleitung der Linie 3 her

Die Stadt habe Veranstaltungen in der Innenstadt möglichst so zu organisieren, dass die Durchfahrt für die Busse gewährleistet werden kann.

Die Busline 3, die einst aus dem Ravensburger Süden kommend von der Seestraße über den ganzen Marienplatz fuhr, ist bereits aus der Altstadt verbannt worden. Sie fährt seit November 2021 außerhalb der historischen Stadtmauern durch den Hirschgraben und die Karlstraße zum Bahnhof. Die Stadt hatte diese dauerhafte Änderung der Linienführung unter anderem damit begründet, dass die Busse wegen vieler Veranstaltungen in der Innenstadt ohnehin häufig umgeleitet werden müsse. Für Fahrgäste sei es verlässlicher, wenn der Bus immer die gleiche Strecke durch Hirschgraben und Karlstraße fährt.