Noch enger wird es im Großen Sitzungssaal des historischen Ravensburger Rathauses am Marienplatz nach der nächsten Kommunalwahl, die am 9. Juni 2024 stattfindet. Denn dort werden dann nicht mehr 33 Stadträte zu ihren Debatten zusammenkommen, sondern mindestens 40. Der Hauptgrund: Während die sogenannte unechte Teilortswahl von immer mehr Kommunen im Land abgeschafft wird, bleibt Ravensburg bei einer Regelung, die rund 50 Jahre alt ist.

Nach einem Urteil des baden–württembergischen Verwaltungsgerichtshofs und der rechtlichen Vorgabe, vor jeder Kommunalwahl die künftige Größe des neuen Gemeinderats per Satzung festzulegen, musste Ravensburg im Frühjahr handeln. Die Verwaltung schlug vor, die unechte Teilortswahl, ein Relikt aus den 1970er–Jahren, abzuschaffen und durch ein reines Verhältniswahlrecht zu ersetzen. Dagegen protestierten die Vertreter der drei Ortschaften Eschach, Taldorf und Schmalegg. Denn sie sahen die Gefahr, dass „ihre Leute“ in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr angemessen repräsentiert sind.

Eine Besonderheit Baden–Württembergs

Zur Erklärung: Die sogenannte unechte Teilortswahl ist eine baden–württembergische Besonderheit. Obwohl sie schon länger gesetzlich verankert ist, kam sie erst nach den Gemeindereformen Anfang der 1970er richtig zum Tragen. Der Grund: Ehemals selbstständige Kleinkommunen wurden in größere Städte integriert. Um ihnen die Sorge zu nehmen, in der neuen größeren Stadt ihr Mitspracherecht zu verlieren, garantierte ihnen diese Wahlform die Möglichkeit einer festgesetzten Sitzzahl in den neuen Stadtparlamenten.

Dafür wurden eigene Wahlbezirke in den neuen Ortschaften der Kommunen gebildet. Da aber auch jeder Ravensburger Innenstadtbewohner eine Kandidatin aus Eschach wählen kann und nicht nur die Eschacherin den Eschacher Kandidaten, erhielt diese Regelung den komplizierten Titel „Unechte Teilortswahl“.

Viele Kommunen haben die unechte Teilortswahl abgeschafft

Viele Kommunen im Land hielten dieses Wahlsystem für unnötig. Inzwischen sind mehr als zwei Drittel davon abgekommen oder haben es niemals angewandt. Entweder weil sich die Teilorte gut in die Gesamtstadt eingefügt fühlen. Oder weil die unechte Teilortswahl beim Urnengang so kompliziert ist, dass mehr als doppelt so viele Stimmzettel ungültig sind wie bei „normalen“ Wahlgängen. Zudem gibt es aufgrund von anfallenden Ausgleichsmandaten häufig aufgeblähtere Gemeinderäte mit entsprechenden Mehrkosten.

Aber zurück nach Ravensburg. Hier gab es im Frühjahr ein langes, zähes Ringen um die Modalitäten bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024. Selten hatte sich der Gemeinderat so oft und so lange mit einem einzigen Thema beschäftigt. Trotz mehrfacher Abstimmungen gab es keine qualifizierte Mehrheit für die eine oder andere Seite. Hinter den Kulissen gab es zahllose Beratungen über Kompromisse, zuletzt wurden sogar Vermittlungsausschüsse gebildet.

Dennoch blieben die Fronten verhärtet. Die meisten Vertreter der drei Ortschaften beharrten auf das bisherige System, andere Stadträte wünschten sich ein Verhältniswahlrecht, bei dem jede Stimme gleich viel zählt, ganz egal, wo ein Kandidat wohnt.

Wachsweicher Kompromiss für 2024

Da aufgrund des Zeitdrucks der im nächsten Jahr anstehenden Wahlen ein Ergebnis vorgelegt werden musste, kam es letztlich zu einem wachsweichen Beschluss: 2024 gilt in Ravensburg weiterhin die unechte Teilortswahl, 2029 soll dann aber auf das Verhältniswahlrecht umgestellt werden. Die Einschränkung: Diese Entscheidung hat keinen Gesetzesrang, denn die Stadträte können bis spätestens 2027 neu darüber befinden, ob bei der Kommunalwahl 2029 doch weiterhin die unechte Teilortswahl gelten soll.

Durch den gefällten Beschluss über das Beibehalten der unechten Teilortswahl wird der Ravensburger Gemeinderat nach dem 9. Juni 2024 größer. 40 statt 33 Stadträte soll es dann geben, zum einen wegen des speziellen Wahlrechts, zum anderen aufgrund der gestiegenen Bevölkerungszahl. Durch Ausgleichsmandate könnte es gegebenenfalls noch mehr Stadträte geben. Man wird enger zusammenrücken müssen im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Oder, wie während der Corona–Pandemie, auf den Schwörsaal ausweichen.