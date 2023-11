Der Ravensburger Gemeinderat hat dem Verwaltungsvorschlag für ein Zwölf-Punkte-Programm zur Aktivierung des Wohnungsbaus einmütig zugestimmt. Dadurch sollen Rahmenbedingungen für die schnellere und leichtere Schaffung von Wohnraum gegeben werden.

Im Beschluss des Gemeinderats heißt es gleich zu Beginn: „Abweichend von der Feststellung des Landes aus dem Jahr 2019, stellt der Gemeinderat für die Stadt Ravensburg einen angespannten Wohnungsmarkt fest.“ Daher will die Stadt Impulse schaffen, um Bauwillige zur Realisierung ihrer Projekte zu animieren.

OB: Einfluss der Stadt in manchen Bereichen gering

Ob Daniel Rapp: „Einfluss auf Zinsen und Baukosten hat die Stadt nicht. Und auch das Baurecht liegt nicht in unseren Händen, sondern bei Bund und Land. Wir wollen uns aber nicht zurücklehnen und einfach mit dem Finger auf andere zeigen, sondern das, was in unserer Macht liegt, dazu beitragen, dass Wohnungsbau in Ravensburg einfacher und günstiger wird.“

Dazu gehört neben eigener Initiativen aber auch, das Land mehr in die Pflicht zu nehmen. Nach Ansicht der Verwaltung erfüllt Ravensburg alle fünf Indikatoren, um in den Förderrahmen „Angespannte Wohnungsmärkte“ aufgenommen zu werden. Dafür will sich der Oberbürgermeister in Stuttgart einsetzen. Denn durch eine Umgruppierung kann die Stadt Regeln vereinfachen oder leichter Befreiungen vom Baurecht erteilen.

Vereinfachung und Beschleunigung

Zum Zwölf-Punkte-Programm zur Aktivierung des Wohnungsbaus gehören unter anderem digitalisierte Baugenehmigungsverfahren, zusätzliches Beratungspersonal in den Bauabteilungen, Senken der Gebühren für Baugenehmigungen, mehr Ausnahmen bei der Verpflichtung zum Nachweis von Stellplätzen, vorübergehender Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für die Einrichtung von Baustellen auf öffentlichen Flächen, wenn dadurch Wohnraum entsteht, Prüfung einer Steuer für unbebaute Grundstücke, Vereinfachungen beim Erbbaurecht oder Nachbesserungen beim Bündnis für bezahlbaren Wohnraum.