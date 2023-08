Der Ravensburger Gastronom Thomas Stippe ist so verzweifelt auf der Suche nach Personal, dass er neuen Mitarbeitern jetzt 1000 Euro verspricht. Vorausgesetzt, sie überstehen die einmonatige Probezeit. Vor allem in der Küche, am Herd oder als Spülhilfe, fehlen ihm in seinem Lokal Humpis oder dem Café Stippe am Gespinstmarkt Leute. Wenn sich die Lage nicht bessert, müsse er überlegen, das Humpis tagsüber zuzulassen.

In der Küche wird es personell eng

Auf ausgedruckten Zetteln, die in den Lokalen aufgehängt sind, liest man Stippes Not.

Wir suchen dringend Personal für die Küche. Köchin, Koch oder Angelernte, Küchenhilfen und Spüler. Vollzeit, Teilzeit oder Aushilfe. Egal wie! Egal woher! Aushang in Stippes Lokalen

Er hofft, dass ihm Gäste helfen und Personal empfehlen. Allerdings kommen trotz dieses Angebots nur wenige Anfragen bei Stippe rein.

Im Service sei es noch möglich, Leute zu finden, die sich was dazuverdienen wollen. Aber er brauche auch hinter den Kulissen eine verlässliche Stammbelegschaft. Früher habe er selbst in der Küche gestanden, wenn es personell eng wurde. „Aber da bin ich nicht mehr so scharf drauf“, sagt Stippe.

Bei Sprachbarriere wird ein Rezept einfach vorgekocht

Die Lage sei angespannt. Im Küchenteam habe eine italienische Köchin aufgehört, weil sie Deutschland wieder verlassen möchte. „Die Leute müssen sich hier auch außerhalb der Arbeit wohlfühlen und Freunde finden“, weiß er. Deutsche Köche finde er schon lange nicht mehr. Das Team ist international.

Im Café Stippe kommt das Personal in der Küche aus Indien, Pakistan, Italien und der Ukraine. Im Humpis unter anderem aus Afrika und dem Kosovo. Manchmal sei die Kommunikation schwierig. Bei einer Sprachbarriere koche man neuen Kräften die Gerichte mal vor und mache ein Foto, wie das Endergebnis aussehen soll. Je länger jemand bleibt, umso besser läuft es, wie Stippe schildert.

Durch die Pandemie sei es für ihn deutlich schwerer geworden, Leute zu finden. Als das Gastgewerbe brach lag, hätten sich Arbeitskräfte anders orientiert und Jobs zum Beispiel in der Industrie angenommen.

Personal fehlt, aber der Ansturm der Gäste ist groß

Stippe erwartet, dass sich die gesamte Gastronomie durch den Personalmangel verändert. Dass mehr auf vorbereitete Produkte zurückgegriffen wird, die fertig gewaschen, geschnitten, vielleicht sogar zubereitet gekauft werden. Auch die Zahl der Betriebe könnte sinken, mutmaßt er.

Kürzlich hatte auch die Kreishandwerkerschaft im Gespräch mit Schwäbische.de von einer dramatischen Situation aufgrund des Personalmangels im Handwerk und insbesondere der Gastronomie berichtet. Viele Gastronomen im Kreis Ravensburg seien inzwischen gezwungen, ihre Öffnungszeiten zu reduzieren oder gar ganze Tage zu schließen. Dabei brummen die Restaurants.

Stippe würde gerne an Nachfolger übergeben

Bei Stippe, in der Humpis–Gaststätte und in anderen Ravensburger Lokalen bekommt man ohne Reservierung am Abend kaum einen Tisch. Von Rezession keine Spur. „Die Leute hier in der Region haben ja Geld“, sagt der Gastronom.

Stippe, Tausendsassa in der Ravensburger Gastronomie, ist 71 Jahre alt und sucht selbst gerade eigentlich Nachfolger. „Ich würde gerne an jemanden abgeben, der es gut macht, bei dem ich ein gutes Gefühl habe“, sagt er. Er nennt „Willen, Know–how und Kraft“ als Voraussetzungen. „Mir reicht’s eigentlich“, so Stippe.

Im Café am Gespinstmarkt sei er aktuell wieder voll im Tagesgeschäft eingebunden und müsse von der Buchhaltung bis zur Bestellung alles selbst machen. Er sei zwar fit, wolle aber noch Zeit für andere Dinge haben, sagt er. Am liebsten wäre ihm, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des jeweiligen Lokals Lust habe, das Geschäft in Pacht zu übernehmen.

Geringes Gehalt in der Gastro laut Stippe eine Mär

In einer schwierigen Phase sei es aber nicht leicht, jemanden dafür zu begeistern. Er habe schon Hochs und Tiefs in der Gastronomie erlebt, erzählt Stippe — und er bleibt deshalb auch diesmal optimistisch, dass die schwere Zeit wieder vorübergeht.

Die Annahme, in der Gastronomie verdiene man nichts, sei übrigens Quatsch. Im Service könne eine gute Kraft inklusive Trinkgeld auf 3000 Euro netto kommen. Eine Küchenhilfe verdiene nicht so viel, bekomme aber bei ihm auch zwei Prozent vom Trinkgeld ab. Und damit ein Restaurant läuft, ist der Chef auf eine Position angewiesen: „Ein guter Koch kann heute alles verlangen“, sagt Stippe. „Die werden gesucht.“