Ist Erbbaurecht wirklich die Lösung, um Bauen in Ravensburg zu verbilligen? Während unter anderem die „Bürger für Ravensburg“ bei der Vergabe von städtischen Grundstücken darauf setzen, dass sich Bauwillige so den hohen Kaufpreis sparen können, indem sie stattdessen den Grund und Boden für bis zu 99 Jahre pachten, hat sich nun ein Finanzexperte zu Wort gemeldet. Der Ravensburger, der namentlich nicht genannt werden möchte, rechnet vor, dass Erbbaurecht die Bauherren finanziell viel stärker belastet als der herkömmliche Erwerb des Grundstücks.

„Das Erbbaurecht ist nur vordergründig eine Variante, um die Baukosten zu senken beziehungsweise die astronomischen Grundstückskosten zu sparen. Dafür ist die Belastung über die Laufzeit aber deutlich höher“, schreibt der Leser in einer E-Mail.

Erbbaurecht ist nach Meinung eines Ravensburger Experten nicht günstiger als der herkömmliche Grundstückskauf. (Foto: Patrick Pleul/dpa )

Am Anfang billig, am Ende teuer

Und nennt ein Rechenbeispiel. Bei einem 500 Quadratmeter großen Grundstück, das 400 Euro pro Quadratmeter kosten würde, beträgt der Kaufpreis 200.000 Euro. Legt man einen Erbbauzins von vier Prozent zugrunde, der alle drei Jahre um sechs Prozent angehoben wird (eine für Ravensburg sehr geringe Annahme, wie der Finanzexperte schreibt), läge die anfängliche Monatsrate beim Erbbaurecht bei 666,67 Euro. Aber nur am Anfang. Ab dem 19. Jahr würde der Eigentümer der Immobilie, das auf dem Erbbaugrundstück steht, schon 945,68 Euro monatlich zahlen müssen, ab dem 37. Jahr 1341,46 Euro.

Ein Baukredit bei einer Annuität (jährlicher Zins und Tilgung) von 5,5 Prozent würde eine kontinuierliche monatliche Belastung von 916,67 Euro bedeuten, und zwar 37 Jahre lang. Danach wäre das Grundstück jedoch abbezahlt, der bis dahin vermutliche Rentner und nah an der Rente stehende Eigentümer schuldenfrei und ohne monatliche Belastung durch Erbpacht, die im Grunde einer Miete gleicht und erst nach 99 Jahren endet beziehungsweise dann verlängert wird.

Ab dem 20. Jahr zahlen Bauherren drauf

„Der entscheidende Unterschied zwischen Erbbauzins und Kreditrate liegt meines Erachtens darin, dass ein Annuitätskredit üblicherweise nach 35 bis 40 Jahren getilgt ist. Ziel sollte es deshalb sein, das vor Erreichung des Rentenalters hinzubekommen und so die Einkommensausfälle ab Rentenbezug zu minimieren“, schreibt der Ravensburger weiter. „Die Belastung eines Erbbaurechts läuft aber bis zum Laufzeitende, und das können 99 Jahre sein. Und zumindest ab dem 20. Jahr sind die Erbbauzinsen meistens höher als die Kreditraten.“

Ulrich Höflacher von den „Bürgern für Ravensburg“, der mehr Erbbaurecht gefordert hat, glaubt auch nicht, dass die Stadt in Zukunft bis auf einige Ausnahmen wie beim Vetter-Parkhaus am Oberschwabenhallengelände auf das Verfahren umsteigt. „Die Versuchung, alle möglichen Projekte mit dem kurzfristigen Verkauf von Grundstücken (und Immobilien) zu finanzieren, ist allzu hoch“, meint der Fraktionschef. Man müsse nur in die Haushaltspläne schauen, was beim Verkauf von Grundstücken finanziell erwartet werde.