Die Stadt Ravensburg ändert auch in diesem Jahr ihre Familienförderung nicht. Eine jüngste Ankündigung sorgte bei manchen Bürgerinnen und Bürgern für Irritationen. So schaut es aus.

Selbst als der Etat der Ravensburger Kommunalverwaltung in den vergangenen Jahren immer mal wieder schlecht aussah, stoppte sie ihre Familienförderung nicht. Das heißt: Jedes Kind zwischen sechs und 18 Jahren erhält weiterhin Gutscheine für Eintritte in städtische Institutionen. Kinder unter sechs Jahren bezahlen ohnehin nichts dafür.

Konkret geht es um zehn Gutscheine für das Flappachbad, fürs Eislaufen in der CHG-Arena und um einen reduzierten Eintrittspreis bei kulturellen Veranstaltungen. Hinzu kommen Gratis-Eintritte für das Hallenbad. Die Gutscheine gelten immer nur für das aktuelle Jahr.

Familientage im Flappach gibt es weiterhin

Was einige Bürgerinnen und Bürger verwirrte, war die Ankündigung der Verwaltung zu den Familientagen im Flappachbad. Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun. Kinder und Jugendliche erhalten ihre Einzelgutscheine auch 2024. Hinzu kommen Gratis-Eintritte fürs Fläppe für die gesamte Familie an sechs festgelegten Tagen im Sommer, die noch rechtzeitig angekündigt werden.

Die Familiengutscheine können online über www.ravensburg.de beantragt oder in den Bürgerämtern in der Kernstadt und in den Ortschaften abgeholt werden. Dafür wird ein Ausweis benötigt. Eintrittskarten für die kulturellen Veranstaltungen gibt es bei der Tourist Info.