„Ravensburger Engel“ wieder im Buchhandel

Der unter einer Konsole zu findende Engel des berühmten mittelalterlichen Bildhauers Jakob Ruß (1482 bis 1506) in der St. Jodok-Kirche in der Ravensburger Altstadt war der Ausgangspunkt des Buches „Ravensburger Engel“, das Reiner Schuhenn, ehemaliger Kantor von St. Jodok, 2021 veröffentlicht hatte. Aufgrund der Popularität war der Band binnen kurzer Zeit vergriffen. Nun ist das Buch, das im Lindenbeger Kunstverlag Jodef Fink erschienen ist, in einer zweiten Auflage wieder im Buchhandel erhältlich. Ausgestattet mit zahlreichen Farbfotografien, die Ulrich Gröner beigesteuert hat, bietet das Buch einen kunsthistorischen Rundgang durch die Innenstadt von Ravensburg anhand historischer Engelabbildungen, die in den Ravensburger Kirchen und an mittelalterlichen Privathäusern zu finden sind. Schuhenn stellt dabei in dem vergnüglich zu lesenden Text auch unentdeckte Engel vor, die selbst ortskundigen Ravensburgern bislang verborgen geblieben sind.