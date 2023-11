Ravensburger Diakon gibt Einblicke in die Subsahara

Eindrücke aus Staaten der Subsahara gibt es bei einem Vortrag mit Bildern des Ravensburger Diakons Michael Wielath am Donnerstag, 23. November, um 19 Uhr in der Zehntscheuer. Thema ist auch die Situation in Ländern wie Tansania, Ruanda, Kenia und Nigeria.

Wielath ist regelmäßig beruflich für den privaten christlichen Sender „Radio Horeb“ in Teilen der Subsahara unterwegs und führt zudem Reisegruppen durch Ruanda. Er schildert an diesem Abend einen aktuellen wie persönlichen Blick auf die Region. Die an diesem Abend gesammelten Spenden werden zur Unterstützung eines Hospizes in Butare/Ruanda weitergeleitet.