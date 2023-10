Ravensburger „Clubnacht“ restlos ausverkauft

Lange Schlangen bilden sich vor den Ravensburger Clubs. Zahlreiche Menschen versammeln sich in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem bestimmten Grund: Sie wollen gemeinsam feiern und Spaß haben. Ob einfach nur gemütlich etwas trinken oder die Tanzfläche erobern ‐ bei der Ravensburger „Clubnacht“ kommt jeder auf seine Kosten. Bei noch immer angenehm spätsommerlichen Temperaturen herrscht eine ausgelassene Stimmung und die Besucher machen die Nacht zum Tag.

In der „Kantine“ legen die „Drunken Masters“ auf. (Foto: Merlin Isabo )

„Die Clubnacht gibt es schon seit 2011“, sagte René Minner, einer der Organisatoren und Mitbesitzer der „Kantine“, am Montagabend. Diesmal findet das Event nicht nur dort, sondern in noch fünf weiteren Clubs statt: im Douala, Kesselhaus, Speicher 9 und Friedas Kneipenklub. Erstmals dabei ist auch der Kaiserhof in der Mauerstraße. Normalerweise ein schickes Hotel mit Restaurant, verwandelt sich der Kaiserhof am Montagabend in eine Party-Hochburg. „Damit wollten wir eine Verbindung zwischen dem Zentrum und den Clubs etwas unterhalb der Stadt schaffen“, sagt Minner, der den Betreiber des Hotels gut kennt.

Ärger beim Kartenverkauf

Das Modehaus Reischmann in der Kirchstraße hingegen fehlt dieses Mal. Dass Reischmann mitmacht, „wurde uns von der Stadt untersagt, weil sich letztes Jahr ein paar Anwohner beschwert haben“, so Minner. Dadurch hätten dieses Jahr 500 Karten weniger verkauft werden können.

Die kosteten zwischen 16 und 21 Euro. Alle 2500 Tickets gingen im Vorverkauf weg, die Clubnacht war ausverkauft. „Ich denke, damit können wir ganz zufrieden sein“, sagt er. Das ärgert aber auch einige spontan Entschlossene, die an der Abendkasse keine Karten mehr bekommen. Und auch die teilweise hohen Getränkepreise ‐ ein halber Liter Wasser für fünf Euro oder eine kleine Flasche Bier für 4,50 Euro ‐ kommen nicht bei jedem gut an.

Vor den Ravensburger Nachtclubs bilden sich am Montagabend lange Schlangen. (Foto: Merlin Isabo )

Im Kesselhaus liegt der Fokus auf Hip-Hop und Deutschrap. (Foto: Merlin Isabo )

Organisiert wird die Veranstaltung von den einzelnen Discotheken selbst. „Sobald eine Clubnacht hinter uns ist, beginnen schon wieder die Planungen für die nächste“, sagt René Minner. Der kann bei der Organisation auf sein Personal von der Kantine und viele ehrenamtliche Helfer und Freunde zählen. Das Programm ist bunt gemischt und in jedem Club liegt der Fokus auf einer anderen Musikrichtung. Während beispielsweise in der Kantine und im Speicher 9 House und Trap aufgelegt werden, kann man im „Douala“ Techno-Musik hören und im Kaiserhof dreht sich alles um die 90er-Jahre. So ist für alle Altersklassen etwas geboten, auch wenn die meisten Besucher jünger sind.

Das sagen Besucher zur Clubnacht

Manuela Dressel aus Ravensburg ist schon das vierte Mal bei der Clubnacht. „Letztes Jahr konnte ich leider nicht hin, weil ich da im Urlaub war“, sagt sie. Die Kantine und den Kaiserhof findet sie am besten. „Da gefällt mir die Musik am meisten“, so Dressel.

„Ich gehe seit ich 18 bin jedes Jahr zur Clubnacht“, sagt Arthur Grünwald aus Wilhelmsdorf. Einen Lieblingsclub habe er nicht, da sein Musikgeschmack bunt gemischt sei. „Wir waren schon im Douala und im Friedas und gehen jetzt noch ins Kesselhaus“, sagt er. Nächstes Jahr wolle er auf jeden Fall wiederkommen.

Hassan Chebli aus Bad Wurzach ist das zweite Mal Clubnacht-Besucher. „Ich finde die Stimmung hier super“, sagt er. „Vorhin war ich im Friedas, da war aber nicht so viel los, deshalb bin ich jetzt zur Kantine gegangen“, so Chebli. Dort finde er es auch am besten, sagt er und verschwindet im Getümmel der Feiernden.