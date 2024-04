Ravensburg - Die Ravensburger Cheerleader „Stars“ haben sich kürzlich im landesweiten Wettbewerb in Tübingen für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Es ist der größte sportliche Erfolg für die Cheerleader seit ihrer Gründung im Jahr 2011. Doch im Moment herrscht noch keine Euphorie bei den Trainern.

Vierter Platz reicht zum Weiterkommen

„Ich hab’s noch nicht realisiert, dass wir zur Deutschen Meisterschaft fahren“, sagt Lisa Halverscheid, Gründerin und Trainerin der Ravensburger Cheerleader „Stars“. „Aber das kommt noch.“ Ein vierter Platz reichte den Cheerleadern bei der Landesmeisterschaft in Tübingen, um sich die Teilnahme am Wettbewerb der besten deutschen Cheerleader-Teams zu sichern. Dieser wird am Samstag, 4. Mai, in Frankfurt am Main ausgetragen.

Eigentlich haben wir uns darauf eingestellt, Letzter zu werden Lisa Halverscheid

Bei der Landesmeisterschaft angetreten war ein Team aus 24 Sportlern, bestehend aus 23 Frauen und einem Mann. Alle Kunststücke seien gelungen. „Die Mädels und der eine Junge haben sauber abgeliefert“, erzählt Halverscheid. „Das war unser großer Pluspunkt.“ Das - und die niedrige Erwartungshaltung, denn: „Eigentlich haben wir uns darauf eingestellt, Letzter zu werden“, sagt die Trainerin.

Fans pushten die Mannschaft

Die Laune, sowohl unter den Sportlern als auch beim Trainer- und Betreuer-Team, sei daher entspannt und euphorisch gewesen. Beflügelt worden seien die Sportler zudem von den 42 mitgereisten Fans, die eine tolle Stimmung in der Halle verbreitet hätten. „Sie hatten viele Plakate dabei und waren laut, das hat die Mannschaft gepusht“, sagt Halverscheid. „Wir wertschätzen unsere Fans extrem.“

Bei der Landesmeisterschaft in Tübingen überzeugten die Ravensburger Cheerleader die Jury. (Foto: Privatfoto )

Jetzt bleibt den Ravensburger Cheerleadern wenig Zeit, um sich vom landesweiten Wettbewerb zu erholen, denn bis zur Deutschen Meisterschaft Anfang Mai steht noch einiges an Arbeit auf dem Zettel. Unter anderem müssen Spielerpässe angefertigt und eine Übernachtungsmöglichkeit organisiert werden. „Wenn wir die Bürokratie erledigt haben, können wir durch schnaufen und uns freuen“, sagt Halverscheid.

Vor dem nächsten Wettkampf herrscht Zeitdruck

Auch das Programm muss angepasst werden. Denn aus dem Team, das in Tübingen angetreten ist, können einige Sportler nicht mit zur Deutschen Meisterschaft fahren, stattdessen stoßen drei andere dazu. Insgesamt werden 14 Cheerleaderinnen und zwei Cheerleader bei der Deutschen Meisterschaft antreten.

„Wir sind gut gefahren damit, locker und entspannt in den Wettkampf zu gehen“, sagt Lisa Halverscheid. Deshalb laute auch bei der Deutschen Meisterschaft die Devise: keine Verletzungen, keine Erwartungen, dafür jede Menge Spaß.