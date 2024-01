Am letzten Januar-Wochenende ist wieder Baumesse in Ravensburg: die Hausplus. Sie beginnt am Freitag, 26. Januar, und dauert bis Sonntag, 28. Januar. Wie die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) mitteilt, haben sich 120 Aussteller angemeldet. Die Oberschwabenhalle ist samt Foyer und Galerie ausgebucht. Das Vortragsprogramm wurde mit mehr als 30 Terminen vollgepackt wie nie zuvor, heißt es. Auch dieses Jahr steht ein Themenfeld wieder eindeutig im Mittelpunkt: erneuerbare Energien.

Wie kriegt man seine Energiekosten am besten in den Griff, auch langfristig? Und was genau muss man tun, um an Geld aus Fördertöpfen zu kommen? Wer in der kommenden Zeit bauen oder sanieren will, bekommt auf der Ravensburger Baumesse Hausplus viele Infos. Auf der Messe versammeln sich Ende Januar mehr als 120 Handwerksbetriebe, Dienstleister und Hersteller von Baustoffen. Laut Pressemitteilung ist die Hausplus eine der größten Baumessen im Land. Sie hat am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Trend setzt sich fort

„Wer über die Messe läuft und die Ohren spitzt, wird wohl überall dieselben Themen aufschnappen“, prognostiziert Andrea Fink, die Projektleiterin bei der Ravensburger RVG.

Es geht um Energie! Die Leute wollen für Energie weniger bezahlen und sich mit eigener Energieversorgung unabhängiger machen. Andrea Fink

„Außerdem machen sie sich Gedanken, wie sie staatliche Auflagen erfüllen und Förderungen bekommen können.“ Damit setze sich inhaltlich ein Trend fort, der schon auf der vorigen Baumesse Anfang 2023 sowie auf der Oberschwabenschau im Herbst 2023 deutlich zu spüren war.

Etwa ein Viertel der Aussteller wurden direkt dem Themengebiet „Erneuerbare Energien, Heizung, Solar und Photovoltaik“ zugeordnet. Aber auch Aussteller aus anderen Themengebieten tragen zum Schwerpunkt etwas bei: Fensterbauer mit energetisch optimierten Fenstern beispielsweise oder Beratungsangebote von Energieberatung bis zu Finanzierung und Förderung. Auch die regionalen Energieversorger informieren auf der Messe. Viele der Baustoffhersteller zeigen an ihren Ständen aktuelle Produkte, mit denen sich energetisch besonders gut bauen und sanieren lässt.

Ein Mix aus neuen und bekannten Ausstellern

Die meisten Aussteller der Ravensburger Baumesse stammen direkt aus der Region. Viele kommen schon seit Jahren regelmäßig zur Hausplus. Weitere 20 haben sich nun zum ersten Mal angemeldet. Die Neuen zeigen Bodenbeläge, von Parkett bis Fliesen, ein Anbieter hat Tresore und Schließanlagen, an einem anderen Stand wird es besonders dünne und leichte Elektroheizungen geben. Mehrere Fertighaus-Anbieter sind erstmals da.

Hinzu kommen Holzbauer, Versicherungen sowie ein Drohnenservice, der Gebäude-Inspektionen aus der Luft anbietet. Auch im Bereich der erneuerbaren Energien sind neue Aussteller dabei: Sie informieren über Biomassekessel, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Solaranlagen und deren Bauteile.

Messe als Kontaktbörse

RVG-Chef Stephan Drescher freut sich sehr auf die gut gefüllte Halle. „So macht eine Messe einfach allen am meisten Spaß. Den Messegästen, weil sie für ihr Geld wirklich viel geboten bekommen. Den Ausstellerinnen und Ausstellern, weil eine vielseitige Messe mehr Gäste anzieht.“ Jahr für Jahr werden auf der Ravensburger Baumesse etliche Projekte gestartet, die übers Jahr hinweg dann umgesetzt werden können.

„Die Messe ist ja auch eine Kontaktbörse. Auf der Hausplus lernt man einander kennen, und daran wird später oft angeknüpft“, wird Drescher zitiert. Messegäste profitierten davon, dass an vielen Ständen die Chefs, erfahrene Meister und Experten präsent sind und sich Zeit nehmen für Beratungsgespräche. „Wer mag, bringt einfach seine Unterlagen für ein anstehendes Bauprojekt mit auf die Messe“, so Drescher.

Alle 30 Minuten ein Vortrag

Immer mehr Bedeutung bekommt das Vortragsforum. Mehr als 30 Termine sind diesmal zusammengekommen, das ist laut RVG neuer Rekord. Die meisten Referenten sind Aussteller, die als Experten kompakte Einblicke in ein Thema bieten. Alle 30 Minuten beginnt ein neuer Vortrag. Das genaue Vortragsprogramm steht online unter www.hausplus-rv.de zur Verfügung.