Ravensburger Baugebiet ist bald Thema vor Gericht

Im Ravensburger Nordosten soll ein neues Wohngebiet mit 80 Wohnungen entstehen - doch über die Gültigkeit des Bebauungsplanes gibt es Streit. Eine Nachbarin hat eine sogenannte Normenkontrolle gegen das Baugebiet am Andermannsberg beantragt. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg überprüft bald in einer Verhandlung, ob der Bebauungsplan für das Gebiet Andermannsberg rechtmäßig erstellt und somit gültig ist. Oder ob er wegen Fehlern im Verfahren ungültig ist. Die Verhandlung findet am Mittwoch, 8. Mai 2024, um 14 Uhr am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim statt.

Nachbarin wirft der Stadt Fehler vor

Die Eigentümerin eines Wohngrundstücks am künftigen Baugebiet beruft sich laut Gericht unter anderem auf ihr Interesse am Fortbestand der bisherigen Ortsrandlage. Außerdem fürchte sie mehr Verkehr und Lärm. Der Bebauungsplan erhöhe außerdem die Überschwemmungsgefahr für ihr hangabwärts gelegenes Grundstück.

Am Andermannsberg sollen auf einem Hektar Häuser mit 80 Wohnungen entstehen, doch der Bebauungsplan müsste dafür einer Überprüfung durch ein Gericht standhalten. (Foto: Alexis Albrecht )

Das Baugebiet wurde entsprechend dem Paragrafen 13b des Baugesetzbuches erlassen - doch dafür habe die Voraussetzung nicht vorgelegen, so die Überzeugung der Nachbarin laut Gericht. Sie ist überzeugt, dass die Stadt Fehler bei der Ausweisung des Baugebietes gemacht hat. Ob dem so ist, hat das Gericht zu klären.

Die Stadt geht inzwischen aufgrund einer veränderten rechtlichen Einschätzung davon aus, dass der VGH zugunsten der Anwohner urteilt, wie Baubürgermeister Dirk Bastin im Herbst sagte.

Hintergrund: Das ist der Paragraf 13b

Der Paragraf 13b erlaubte seit 2017 Städten und Gemeinden, neue Wohngebiete im Außenbereich ohne Umweltprüfung oder ökologischen Ausgleich in einem beschleunigten Verfahren auszuweisen. Eigentlich wollte der Gesetzgeber damit als Reaktion auf den Zuzug vieler Flüchtlinge in Folge des Syrienkriegs ermöglichen, schnell provisorischen Wohnraum in Form von Containern oder einfachen Holzbauten am Stadtrand zu schaffen.

Schnell bemerkten viele Kommunen jedoch, dass sie dank des neuen Paragrafen viel billiger und schneller Neubaugebiete am Siedlungsrand schaffen konnten. Im Sommer 2023 hat der Verwaltungsgerichtshof allerdings festgestellt, dass der deutsche Baurechtsparagraf gegen EU-Recht verstößt, welches Umweltprüfungen zwingend vorschreibt.

Gemeinderat muss wohl über Zukunft des Projekts entscheiden

Der Gemeinderat müsste nach dem Urteil im Mai wahrscheinlich entscheiden, ob man am Andermannsberg ganz von vorne mit der Planung beginnen wolle, dann aber eben in einem regelhaften Bebauungsplanverfahren samt Umweltprüfung und ökologischem Ausgleich, oder auf die Bebauung verzichte.

Gegen ein weiteres Ravensburger Neubaugebiet, das am Hüttenberger Weg in Torkenweiler liegt, haben Anwohner ebenfalls eine Normenkontrolle angestrengt. Für diesen Fall ist noch kein Verhandlungstermin bekanntgegeben worden. Den Bebauungsplan für das Neubaugebiet „Brachwiese III“ in Schmalegg hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 2018 in einem solchen Normenkontrollverfahren als unwirksam erklärt.