Mitte vergangenen Jahres stand der Bauernmarkt in der Ravensburger Altstadt mit dem Rücken zur Wand: Wegen einbrechender Umsätze und fehlenden Personals drohte das Aus. Dass nun auch noch Roland Rechtsteiner, der die Fleisch- und Wursttheke im Bauernmarkt betreibt, Ende 2024 aussteigt, macht die Lage nicht einfacher. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

„Wir wollen am Bauernmarkt festhalten“, versichert Thomas Hinder, einer der drei Vorsitzenden des Betreiber-Vereins. Immerhin habe das Konzept, regionale und saisonale Ware anzubieten, nun fast 30 Jahre lang gut funktioniert. Hinzu kommt: Wenn seine in Horgenzell gelegene Gärtnerei das Standbein in der Ravensburger Innenstadt verlieren würde, müsste er seinen Betrieb komplett umbauen, so Hinder.

Wer bei der Stange bleibt, muss höhere Kosten stemmen

Das Problem ist: Je mehr Markthallen-Beschicker aussteigen, umso höher wird die Miete, die an den verbliebenen Lieferanten hängen bleibt. Bei manchen sei nicht klar, ob und wie lange sie das durchhalten können, sagt Hinder.

Obwohl ein Gemüse- und der Fischstand fehlen: Im Bauernmarkt ist immer was los. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Momentan steht auf der 230 Quadratmeter großen Fläche, auf der neben Brot, Kuchen, Obst und Gemüse unter anderem auch Käse, Honig, Most und Branntwein verkauft werden, einiges leer: Sowohl Gemüsebauer Stefan Münch aus Waldhausen als auch Bodenseefischer Andreas Meichle haben sich schon länger verabschiedet.

Und für Landwirt Roland Rechtsteiner aus Königseggwald, der den Bauernmarkt einst mitgegründet hat, steht fest: Ende 2024 schließt er seine Wurst- und Fleischtheke. Denn: Vor allem jüngere Leute essen mittlerweile weniger Fleisch – daher gibt es auch kaum noch Personal, das bereit ist, Fleisch und Wurst zu verkaufen, wie Rechtsteiner vor Kurzem Schwäbische.de sagte.

Serdar Özdemir bietet im Bauernmarkt Käse und Antipasti und bald gemeinsam mit der Bäckerei Hausmann auch einen Mittagstisch an. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Dennoch wollen Thomas Hinder und Thomas Heilig vom Bauernmarktverein versuchen, den Laden am Laufen zu halten und einen neuen Metzgerei-Betreiber herzubekommen. Sie scheuen davor zurück, das Konzept über den Haufen zu werfen und sich komplett vom Fleisch- und Wurststand zu verabschieden.

Parallel dazu werden aber neue Ideen gewälzt und der Verein denkt in alle möglichen Richtungen: So könnte Serdar Özdemir, der seit Sommer 2023 Käse, Antipasti und frische Pasta im hinteren Teil der Markthalle anbietet, künftig eventuell Wurst oder die Produkte der Waldburger Straußenfarm mitverkaufen.

Bald soll’s Pinsa und Suppen geben

Zunächst weitet Özdemir sein Angebot jedoch aus: Er startet mit der Wolpertswender Bäckerei Hausmann einen Mittagstisch im Bauernmarkt. Von 15. Januar an gibt’s dort montags bis freitags jeweils zwischen 11.30 und 14 Uhr Pasta mit verschiedenen Soßen, Pinsa (so was wie Pizza, die nach dem Backen belegt wird), im Winter Suppen und im Sommer Salate.

Eduard Hausmann hat bereits in seinen Bäckerei-Filialen in Ravensburg, Weingarten und Baindt einen Mittagstisch etabliert. Nun soll der Bauernmarkt dazu kommen. Hintergrund: Wegen der steigenden Produktionskosten könne ein Bäcker immer weniger von Brezeln, Brot und Kuchen leben. „Wir müssen uns was Neues überlegen“, ist Hausmann überzeugt.

Özdemir und Hausmann wollen den Mittagstisch für weniger als zehn Euro anbieten. Um die 19 Prozent Mehrwertsteuer zu umgehen, gibt’s im Bauermarkt weder Sitzgelegenheiten noch Toiletten, sondern Stehtische.

Nicht zuletzt, weil sich auf diese Weise was tut, ist Aufgeben für die Vereinsvorsitzenden momentan keine Option: „Jetzt bleiben wir erst recht dran“, versichert Heilig. Zumal sich die Nachfrage, die im vergangenen Jahr zurückgegangen war, wieder erholt hat: Brot, Kuchen, Obst und Gemüse laufen gut.

„Wir können uns momentan nicht beklagen“, bestätigt Hinder. Allerdings hätten nicht alle Kunden Verständnis dafür, dass in Süddeutschland im Winter weder Gurken noch Zucchini oder Auberginen wachsen und daher im Bauernmarkt auch nicht angeboten werden. „Viele Jüngere wissen schon gar nicht mehr, was wann Saison hat“, bedauert Hinder.

Studenten sind Mangelware - ältere Damen arbeiten auch samstags

Auch mit dem Personalmangel komme man momentan einigermaßen klar. Allerdings arbeiten sowohl bei Hinder als auch bei Heilig viele ältere Damen - manche davon sind schon über 80. „Die machen das gern und gut“, sagt Hinder. Und betont, im Gegensatz zu vielen jungen Leuten sei diese Generation noch bereit, auch am Freitagnachmittag und am Samstag zu arbeiten.