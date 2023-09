Ravensburger Baseballer veranstalten Turnier

Neben Yoga, Tischtennis und Judo ist Baseball mittlerweile ein fester Teil im Turn– und Sportbund (TSB) in Ravensburg. Seit zehn Jahren gehört die aus den USA bekannte Sportart zum TSB. Das wird mit einem zweitägigen Baseballturnier gefeiert, wie der Baseballverein mitteilt.

Die Leprechauns, wie sich die Ravensburger Baseballer nennen, laden zum Jubiläumsfest am Wochenende, 23. und 24. September, am TSB Kunstrasenplatz in der Brühlstraße 31 in Ravensburg ein. „Wer noch nie ein Baseballspiel live gesehen hat, für den ist es eine gute Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre gleich mehrere Teams in Aktion zu sehen“, sagt Vorständin Cindy Stumpe.

Das Turnier startet am Samstag um 10 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Ravensburg. Zu Gast werden Mannschaften aus Steinheim, einem Stadtteil von Memmingen, Gundelfingen an der Donau, sowie ein Mixed Team sein. Sie und die Leprechauns treffen in verkürzten Spielen aufeinander. In der Regel werden neun Innings, also Schlagdurchgänge, gespielt. Am Ravensburger Turnier hingegen werden die Spiele jeweils auf circa eine Stunde begrenzt.In der tws–Arena (Freilufthalle) können sich Kinder mit Handschuhen und Bällen, mit kleiner Wurfstation und mit kleinen Spielen ausprobieren.

Der Turniertag endet gegen 19.30 Uhr. Danach legt der Spieler und DJ NandoVibes zu den Genres Pop, House, Hip–Hop alte und neue, Reggaeton, Elektro, 90‘ Disco und Pop–Rock auf.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem sogenannten Homerun–Derby. Dabei geht es darum, den Ball über die Spielbegrenzung hinaus zu schlagen. Anschließend finden die Turnierspiele um Platz eins und drei statt. An diesem Tag wird es einen Pizzastand geben und auch für kühle Getränke wird gesorgt.