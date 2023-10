Nach den schweren Erdbeben in der afghanischen Provinz Herat bitten die gemeinnützigen Vereine Impuls Afghanistan aus Ravensburg und Aktion Lebensträume aus Memmingen dringend um Spenden. Bereits am Samstag war der Nordwesten des Landes von einem ersten Erdbeben der Stärke 6,3 auf der Richterskala getroffen worden.

Örtliche Behörden und die UN schätzen die Zahl der Todesopfer allein auf 1000 bis 2000. Hinzu kommen unzählige Verletzte und Obdachlose, die alles verloren haben. Am frühen Mittwochmorgen bebte die Erde erneut, mit weiteren Opfern ist zu rechnen.

13 Tote in einer einzigen Familie

Daher bitten die beidem oberschwäbischen Vereine, die bereits seit zwei Jahrzehnten Schulen, Krankenhäuser und ein Waisenhaus im Land aufgebaut haben, nun um Spenden für die Überlebenden, deren Häuser komplett zerstört wurden. „Ein Bekannter erzählte mir am Telefon, dass allein in seiner Großfamilie 13 Menschen gestorben sind“, sagt der Ravensburger Wahid Akbarzada der „Schwäbischen Zeitung“. Die Lage sei dramatisch, auch weil die internationalen Hilfen nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 zum größten Teil eingefroren wurden.

Die radikalen Islamisten seien jedoch nicht in der Lage, die erforderliche Hilfe bereitzustellen. Es fehle den Menschen im Krisengebiet an allem. Laut seinem Bekannten bietet sich in der Region Herat derzeit ein Bild des Schreckens. „Die Verwüstungen sind unvorstellbar ‐ und so auch das Leiden der Menschen vor Ort“, so Akbarzada.

Spenden erbittet der Verein Impuls Afghanistan e.V. unter dem Stichwort „Erdbeben“ an folgende Konten: Volksbank Ulm-Biberach, IBAN: DE36 6309 0100 0306 7180 06, BIC ULMVDE 66, oder Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE52 6505 0110 0101 1409 48, BIC SOLADES1RVB.