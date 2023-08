Zum dritten Mal haben Ravensburger Ärzte Menschen auf einem entlegenen Inselarchipel westlich von Sumatra versorgt. Die Zahnärzte und Kieferchirurgen Andreas Meiß und Ina Lütkemeyer–Meiß aus Ravensburg zogen auf der Insel Tello nicht nur Zähne, sondern entfernten auch entstellende Gesichtstumoren. Zudem kam erstmals eine Gynäkologin mit: Angelika Müller, Oberärztin an der Oberschwabenklinik.

Mit solchen Gesichtstumoren müssen die Bewohner des abgelegenen indonesischen Inselarchipels normalerweise leben. Andreas Meiß konnte ihn mit seiner Frau Ina Lütkemeyer-Meiß entfernen. (Foto: Meiß )

Initiator der Hilfsaktionen ist der Bad Wurzacher Orthopäde Stephan Bago, der selbst von den Batu–Inseln stammt und ein– bis zweimal jährlich in seine alte Heimat zurückkehrt und dort medizinische Hilfe in einer Poliklinik der Franziskanerinnen von Reute leistet. Gemeinsam hat das Team in knapp zehn Tagen über 800 Patienten behandelt.

Manche Bewohner sind nicht richtig aufgeklärt

Erstmals wurden Patientinnen und Paare aus dem Atoll der Batu–Inseln zu Fragen von Schwangerschaft, Geburt und Kinderwunsch beraten und untersucht. „Ansonsten sind dort nur Hebammen. Einen Frauenarzt gibt es nur auf dem Festland“, berichtet Ina Lütkemeyer–Meiß. Die Fragen, Nöte und Befunde, mit denen sich Gynäkologin Angelika Müller konfrontiert sah, seien teilweise überraschend gewesen. Manche Inselbewohner mit innigem, aber unerfüllten Kinderwunsch hätten beispielsweise nicht gewusst, was fruchtbare und unfruchtbare Tage sind.

Sehr gute Dienste hat bei der Arbeit vor Ort ein uraltes Ultraschallgerät geleistet, das zwar nur noch krisselige Bilder lieferte und zudem hin und wieder wegen der Stromspannungsschwankungen ausgefallen ist. Der langjährigen Erfahrung von Angelika Müller sei es aber zu verdanken gewesen, dass damit noch Diagnosen gestellt werden konnten, so Lütkemeyer–Meiß. „Leider hat es zum Ende des Einsatzes vollständig seinen Geist aufgegeben. Hitze und Luftfeuchtigkeit stellen hohe Anforderungen an technische Geräte.“

Zähne ziehen im Akkord

Bei ihrem ersten Aufenthalt nach vier Jahren Pause wegen der Corona–Pandemie haben die Dentisten wieder zahlreiche Zähne ziehen müssen. Einen weiteren Schwerpunkt stellte die Entfernung von teilweise erschreckend großen Gesichtstumoren dar. „Man erkennt meist schon, ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Tumor handelt, auch wenn ein histologischer Befund natürlich nicht möglich ist“, sagt Lütkemeyer–Meiß. Die Ärzte hätten sich daher auf die Geschwülste konzentriert, bei denen sie mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen konnten, dass sie gutartig waren.

Im Kinderheim der Franziskanerinnen schauten die Ravensburger in viele Kindermünder – und zogen einige Zähne. (Foto: Privat )

Mit einigen tausend Euro, die sie zuvor an Spenden gesammelt hatten, unterstützen die Ärzte die Bevölkerung aber auch direkt: So haben jetzt beispielsweise zwei Familien, deren Dach durch Regen und Sturm zerstört war, ein neues Dach erhalten und können wieder im Trockenen schlafen.

2025 wollen die Ravensburger Ärzte wahrscheinlich zum vierten Mal nach Indonesien. Dann vielleicht mit einem neuen Ersatz–Ultraschallgerät.