Ravensburger Adlerschießen wird 200 Jahre alt

Unter den Veranstaltungen am Ravensburger Rutenfest ist das Adlerschießen ein verhältnismäßig junger Brauch. Dennoch wird es 2023 200 Jahre alt.

Der Festzug, das Rutentheater, das Antrommeln oder das „Springen“ der Grundschulkinder um gespendete Preise haben eine wesentlich längere Tradition aufzuweisen. Die Geschichte des Adlerschießens beginnt im Jahre 1823. In diesem Jahr führten Lateinschüler unter Mitwirkung der in Ravensburg bestehenden „Dramatischen Gesellschaft“ am Rutenfest in dem über der „Brotlaube“ gelegenen Stadttheater das Lustspiel „Das Vogelschießen“ auf.

Die Leitung hatte der evangelische Theologe und Lehrer Johannes Dehlinger inne, kein „alter“ Ravensburger, sondern 1790 im (alt-)württembergischen Schorndorf geboren und seit 1816 Rektor der hiesigen Latein– und Realschule. Und er hatte wohl in diesem Zusammenhang auch die zündende Idee, aus dem „Vogelschießen“ einen jährlich am Rutenfest wiederkehrenden Wettbewerb seiner Schüler zu machen und diesen somit eine größere Beteiligung am Rutengeschehen zu verschaffen.

Ursprünge sind wenig bekannt

Über die Vorgeschichte und Anfangsjahre ist leider nur sehr wenig bekannt. Eine Anregung könnte von einem damals beliebten, von den Vogelschießen auf Schützenfesten abgeleiteten Würfel– und Glücksspiel ausgegangen sein. Bei diesem stand ein zusammengebauter bekrönter Adler mit Reichsapfel und Zepter in den Fängen im Mittelpunkt, auf dessen zahlreichen Einzelteilen Würfelzahlen abgebildet waren.

Zu dem vielerorts im Zeitalter der Romantik wiedererwachenden historischen Bewusstsein, dem zunehmenden Interesse an der Geschichte des deutschen Mittelalters, kam im Falle von Ravensburg zu dieser Zeit eine nostalgische, teils verklärte Erinnerung an die über 500 Jahre, von 1276 bis 1802, währende reichsstädtische Vergangenheit. Und die damit verbundene einst große politische Selbstständigkeit, die direkte Unterstellung unter Kaiser und Reich.

König Friedrich I. verbietet die Schützengesellschaften

Der württembergische König Friedrich I., zu dessen Staat Ravensburg nun seit 1810 gehörte, hatte den gerade in den neu gewonnenen Landesteilen wie Oberschwaben vorhandenen Widerwillen gegen sein hartes Regiment als hoch eingeschätzt und deshalb vorsichtshalber unter anderem die traditionsreichen Schützengesellschaften der Städte faktisch auflösen lassen.

Das wurde auch hier als besondere Schmach empfunden, hatte die Ravensburger Schützengesellschaft doch bereits seit dem 14. Jahrhundert bestanden und sich 1469 in Armbrust– und Büchsenschützen getrennt. Zudem ist für das Jahr 1523 ein Schießen der Knaben mit der „Eibe“, wohl eine Art Kinderarmbrust, im südlichen Stadtgraben belegt.

Erst unter dem Sohn und Nachfolger Friedrichs, König Wilhelm I., konnten in den Jahren ab 1817 auch die Ravensburger Schützengesellschaft erneut ins Leben treten und auf der Kuppelnau wieder Schießveranstaltungen stattfinden. Sichtbares Zeichen für die reichsstädtische Zeit Ravensburgs war der Reichsadler, der noch heute an markanten Bauwerken wie dem Rathaus, dem Waaghaus und an einigen Türmen zu sehen ist.

Besonders dekorativ ist das Reichs– und Stadtwappen am frühbarocken Bau des einstigen Stadttheaters (Brotlaube), dem Schauplatz des Stücks „Das Vogelschießen“, gestaltet. Es ist hier mit einer Darstellung der wichtigsten Reichsinsignien — Reichsapfel, Krone, Zepter, Schwert — geschmückt, deren Originale in der Stauferzeit, von etwa 1220 bis 1240, auf der nahegelegenen Waldburg verwahrt worden waren.

Wappen könnte ein Vorbild gewesen sein

Dehlinger war wohl mit der Geschichte Ravensburgs und seiner Schützentradition vertraut, hatte er sich doch um die Neuordnung der hiesigen Stadtbibliothek und deren Erschließung durch einen dreibändigen Katalog Verdienste erworben. Und es ist möglich, dass er sich gerade von diesem Wappen für die Haupttrophäen seines „Vogelschießens“ inspirieren ließ: Der auf einer hohen Stange prangende Adler aus Holz hält in seinen Klauen den Reichsapfel als Siegestrophäe und ein Zepter; dazu kommen als weitere Hauptpreise die Krone sowie das Herz und der Kopf des Wappentiers.

Ehrung: Der Ravensburger Oberbürgermeister Hans Mantz gratuliert dem strahlenden Schützenkönig des Jahres 1931, Walter Schlegel. Die Fahne wird traditionell von der Schützengilde gestiftet. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg )

In den folgenden Jahren entwickelte sich der spannende Wettbewerb mit Armbrust und Bolzen zu einem der beliebtesten Rutenfestbräuche, ja zu einem Publikumsmagneten. Der Ravensburger Archivar Johann Georg Eben nannte in seiner 1835 erschienenen Stadtgeschichte das Schießen eine „wahre Volksfreude“. Wesentliche, von ihm geschilderte Details haben sich bis heute erhalten, so der vorangehende Zug der Armbrustschützen durch die Straßen der Stadt zur Kuppelnau unter Trommler– und Musikbegleitung.

Der Adler bestand Eben zufolge „aus lauter lösbaren Theilen, wovon jeder derselben auf der hinteren Seite numeriert ist“. Dementsprechend waren die von den Bürgern gestifteten, damals noch eher bescheiden zu nennenden „Preise, bestehend in Stoffen zu Kleidungsstücken, Schulgeräthen etc.“ gekennzeichnet; „diejenigen Nummern nun, welche ein Schüler herabgeschossen, werden ihm von diesen Gegenständen zu Theil“.

Begriff „Adlerschießen“ erst seit 1845 gebräuchlich

Um 1845 bürgerte sich für den Wettbewerb die Bezeichnung „Adlerschießen“ ein. Der Ravensburger Oberlehrer Tobias Hafner erwähnt in seiner 1887 erschienenen Stadtgeschichte das noch bis in die 1930er Jahre gebräuchliche Mitführen der Preise an hölzernen Stangen und Bögen im Schützenzug und die Beteiligung von „Lehrern, Beamten und Bürgern“ an demselben, die Rede des Rutenhauptmanns vor Beginn des Schießens und die abschließende Begleitung des Schützenkönigs durch seine Kameraden „in seine Wohnung oder in ein Wirtshaus, wo er sie gastlich bewirtet“.

Bei dem seit dem 19. Jahrhundert angestimmten, von dem Schwäbisch Haller Gymnasialprofessor Friedrich David Gräter (1768—1830) verfassten, patriotisch–frühnational getönten Schützenlied wird mittlerweile vor allem auch der abschließenden Strophe, die vom Geist der Aufklärung und der Philantropie geprägt ist, die angemessene Aufmerksamkeit zuteil.

Stetig steigende Teilnehmerzahlen

Entsprechend den steigenden Schülerzahlen an den höheren Schulen nahm auch das Adlerschießen im Verlauf des 20. Jahrhunderts einen stürmischen Aufschwung. Zählte man 1889 erst ca. 70, 1901 125 und 1914 220 Armbrustschützen, so waren es 1929 rund 300, 1950 420, 1965 schon über 650, schließlich 1992 etwa 700, 2005 800 und 2014 rund 770 Teilnehmer. Die Stadt schaffte 1905 vier neue Armbrüste für das Adlerschießen an und kam so jenen Schülern entgegen, die über keine eigene „Waffe“ verfügten.

Bestand der hölzerne Adler im Jahre 1907 aus 29 „schießbaren“ Teilen, so sind es heute, nicht zuletzt infolge einer deutlichen Vermehrung der Federn und Krallen, stolze 89 Teile, die zu Boden befördert werden können.

Gefährdung durch Probeschützen

Bereits 1909 fand einige Tage vor dem Hauptwettbewerb ein Probeschießen statt (heute am Mittwoch vor dem Rutenfest) und 1914 zeigten sich manche Schüler derart übereifrig, dass der Gemeinderat sich gezwungen sah, „das gefährliche Üben mit der Armbrust auf den Straßen der Stadt zu verbieten“. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die traditionell von Ravensburger Geschäften und Bürgern gestifteten Preise für die Schützen immer zahlreicher und wertvoller, sodass auch weniger spektakuläre Treffer, Steckschüsse und Abpraller belohnt werden konnten.

Den Schützenkönig erwarten von jeher ungeheurer Jubel auf dem Festplatz, ein Zapfenstreich des Trommlerkorps, vier Böllerschüsse vom Mehlsack, eine Reihe von Ehrungen; unter den vielen Preisen stechen traditionell die blau–weiße Fahne, ein vergoldeter Reichsapfelanstecker und eine nagelneue Armbrust heraus.

Seit dem Jahre 1874 sind die Namen der Schützenkönige des Adlerschießens überliefert, darunter vier, denen das Meisterstück gelang, gleich mit dem ersten Schuss den Reichsapfel zu Boden zu befördern: Adolf Hess 1876, Karl Gihring 1893, Rainer Thommel 1964 und Dominik Wintermantel 2012, wobei die beiden Letztgenannten als Fahnenschwinger der Landsknechte das Schießen eröffnet hatten. Nur drei Reichsapfelschützen konnten ihren Titel im folgenden Jahr verteidigen.

„Doppelschützenkönige“ gab es auch

Der erste „Doppelschützenkönig“ war in den Jahren 1899 und 1900 der junge Eugen Rimmele (Jahrgang 1889), der zweite in den Jahren 1928 und 1929 der aus Herbertingen stammende Bernhard Bühler (Jahrgang 1911), der in Ravensburg die Oberrealschule besuchte, und der dritte schließlich bei den ersten beiden Rutenfesten nach dem Zweiten Weltkrieg (1947/48) der aus Baienfurt stammende Max Gögler (Jahrgang 1932), später Landrat in Sigmaringen und dann Regierungspräsident in Tübingen, der nach seinem spektakulären Erfolg von den Klassenkameraden im Triumphzug durch das dicht gedrängte Zuschauerspalier auf der Kuppelnau getragen wurde.

Noch überwältigender fiel nach diesem Coup in der Kreisstadt der Empfang in seiner Heimatgemeinde aus, wo der Schützenkönig nach der Ehrung durch den Bürgermeister in einem offenen Automobil unter Begleitung von Bürgerschaft, Schuljugend und Musikkapelle zu seinem Elternhaus gefahren wurde; dort gab auch der Kirchenchor ein Ständchen.

Die Regeln werden geändert

Danach änderten die Stadt, das Trommlerkorps der Gymnasien als Veranstalter und die Rutenfestkommission allerdings die Regularien, sodass in Zukunft ein Schützenkönig erst dann zum Schießen antreten durfte, wenn der Reichsapfel gefallen war. Und dies wird bis heute so gehalten. Der treffsichere Schütze Gögler beförderte dann beim Adlerschießen 1950 immerhin noch den Kopf zu Boden.

Der hölzerne Adler besteht heutzutage aus 89 „schießbaren“ Teilen. Darunter Reichsapfel und Zepter, sowie Krone, Kopf und Herz als weitere Hauptpreise. (Foto: Bernd Adler )

Aber der Wettbewerb erlebte auch das andere Extrem, so 1889, als wegen starken Windes kein Schützenkönig ermittelt werden konnte oder in den Jahren 1901, 1903 und 1935, als — bei allerdings noch recht überschaubarer Schützenzahl — ein zweiter Durchgang erforderlich war, bis der Reichsapfel endlich getroffen zu Boden fiel.

Seit 1900 gibt es auch das Altenschießen

Seit dem Jahre 1900 treffen sich die ehemaligen Adlerschützen alle fünf Jahre in großer Zahl, teils hoch betagt und von weither angereist, zum Altenschießen. Jahrzehntelang fand das Armbrustschießen der Jung– und Altschützen am Rutendienstag gleichzeitig auf zwei nebeneinander aufgerichtete Adler statt. Wegen der stetig zunehmenden Teilnehmerzahlen war dies in späterer Zeit nicht mehr möglich und deshalb wird das Altenschießen seit 1975 am Rutensonntag abgehalten. Mit Erich Braunwarth (1904 und 1924) und Konrad Veit (1949 und 2015) gelang es bislang immerhin zwei Akteuren, ihren Reichsapfelschuss aus Schultagen in späterer Zeit beim Altenschießen zu wiederholen.

Seit dem Jahr 1900 treffen sich ehemalige Adlerschützen alle fünf Jahre zum Altenschießen. (Foto: Roland Rasemann )

Der jahrelange Kampf der Schülerinnen, gleichberechtigt am Adlerschießen teilnehmen zu dürfen, wirkungsvoll kundgetan nicht zuletzt durch Unterschriftensammlungen oder Protestdemonstrationen am Rutenfest, führte schließlich zum Erfolg. Seit 2003 schießen die Armbrustschützinnen am Rutendienstag auf einen eigenen, leicht variierten Adler (mit ebenfalls 89 Teilen) neben dem der Jungen; die Haupttrophäe ist hier eine Nachbildung des Ravensburger Stadtsiegels von 1267, der zweite Preis ein dem Zepter ähnelnder Wappenstab.

Die erste Adlerschützenkönigin war 2003 Evelyn Denzel. Hier mit einem Rutenkuss bedacht von Schützenkönig Gregor Ehrmann. (Foto: Roland Rasemann )

Als erste Schützenkönigin ging Evelyn Denzel in die Festgeschichte ein, während es Heike Sorg bereits 2006 als bislang einziger Teilnehmerin gelang, mit dem ersten Schuss den Adler seiner Siegestrophäe zu berauben.

Mädchen sind seit 20 Jahren dabei

Rasch gewann auch dieser Wettbewerb — organisiert von einem eigenen Team — an Attraktivität und Zulauf: Zählte man 2003 erst 334 und 2005 350, so waren es 2010 bereits 562 und 2014 660 Schützinnen; im Jahre 2016 schließlich war bei den Anmeldungen schon fast ein Gleichstand mit den Jungen erreicht. In diesem Jahr eröffnen erstmals die Riegen der Mädchen den Wettbewerb, 2024 dann die Jungen, und in den darauffolgenden Jahren soll in der Reihenfolge abgewechselt werden.