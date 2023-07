Ravensburg bereitet sich vor. Nur noch wenige Stunden sind es bis zur Eröffnung des Rutenfests 2023. Das Wichtigste im Überblick.

Die Eröffnung ist am Rutenfreitag, 21. Juli, um 18 Uhr vor dem Lederhaus am Marienplatz. Um 17 Uhr erfolgt die Insignienübergabe an das Trommlerkorps der Gymnasien im Schwörsaal.

Der Festplatz öffnet im Gegensatz zu früheren Jahren sein Treiben am Freitag bereits um 14 Uhr.

Trommlergruppen dürfen wie in Biergärten und Zelten in diesem Jahr auch bei privaten Adressen bis 22 Uhr aufspielen.

Fürs Ehemaligenschießen der Realschüler sind noch Anmeldungen möglich am Rutensamstag zwischen 9 und 12 Uhr bei Spielwaren Fischinger in der Herrenstraße. Oder online unter www.das–ehemaligenschiessen.de. Das Schießen ist am Rutensonntag ab 11.45 Uhr auf dem Blauen Platz.

Das Rutenvergraben am Samstag, 29. Juli, findet ab 17 Uhr wieder auf der Veitsburg statt.

Angebote und Änderungen bei Straße, Bus und Bahn

Während der Festtage sind Umleitungen und Straßensperrungen notwendig. Das Parken auf Straßen rund um den Festplatz ist in dieser Zeit nicht erlaubt.

Am Rutenfreitag werden ab 17.15 Uhr der Marienplatz und die Zufahrt zur Innenstadt gesperrt. Die Marienplatztiefgarage bleibt aber erreichbar. Bachstraße und Burgstraße sind ebenfalls zu. Diese Straßen sind auch für das Antrommeln in der Bachstraße und den „Frohen Auftakt“ am Samstag, 22. Juli, abgeriegelt.

Der ökumenische Gottesdienst findet bei gutem Wetter am Sonntag, 23. Juli, um 9 Uhr vor dem Lederhaus und bei Regen in der Liebfrauenkirche statt. Der Marienplatz und die Zufahrt in die Innenstadt werden dafür gesperrt. Während des Schützenzuges der ehemaligen Realschüler am Sonntag sind ab 11 Uhr weitere Straßenschließungen notwendig.

Zahlreiche Verkehrsbehinderungen sind erwartet

Am Rutenmontag, 24. Juli, ist wegen des Festzugs mit Verkehrsbehinderungen ab 6 Uhr zu rechnen. Die gesamte Innenstadt ist dicht. Außerdem sind die Schützenstraße, die Bleicherstraße und die Parkstraße zu.

Am Rutendienstag, 25. Juli, sind während des Schützenzugs von der Innenstadt zur Kuppelnau Straßensperrungen ab 11.30 Uhr notwendig. Abends kommt es während des Feuerwerks in der Ulmer Straße und in Teilen der Bleicherstraße zu Sperrungen.

Während des Fests gibt es zudem Änderungen im Linienbusverkehr. Ebenfalls betroffen sind die Taxistandplätze. Die Innenstadt ist für den Busverkehr gesperrt. Die Haltestellen Marienplatz und Heilig–Geist–Spital entfallen. Zudem gibt es weitere Umleitungen für Busse.

Die Bodensee–Oberschwaben–Bahn setzt in den Nächten auf Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch zusätzliche Züge ein. Sie fahren im Stundentakt und halten an allen Stationen. Die letzten Abfahrten von Ravensburg sind um 0.27 Uhr in Richtung Friedrichshafen und um 0.35 Uhr in Richtung Aulendorf. Wer später mit dem Zug nach Friedrichshafen möchte, kann den RE 5 um 1.03 Uhr nehmen, allerdings nur mit Stopp in Meckenbeuren.

Im Stadtbusverkehr gibt es Zusatzfahrten auf den Linien 1, 3, 4, 20 und 21. Ebenfalls verstärkt werden die Regiolinien R30, R40, R60, R65, R70. Gleiches gilt für die 31, 7534, 7535 und 7537. Auch die Nachtbusse N3 fahren in Richtung Friedrichshafen. Alle Infos zu Bus und Bahn gibt es bei www.bodo.de.