Anders als Wangen will Ravensburg bei der Umsetzung von umstrittenen Neubaugebieten nicht auf den brandneuen Paragrafen 215a im Baugesetzbuch setzen, der den europarechtswidrigen Paragrafen 13b „reparieren“ soll. Wie Baubürgermeister Dirk Bastin der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, sind sowohl am „Andermannsberg“ als auch am „Hüttenberger Weg“ Regelverfahren geplant - mit intensiver Umweltprüfung und ökologischem Ausgleich. „Wir nehmen die Kritik an 13b sehr ernst“, begründete Bastin diese Haltung. Denn womöglich könnten sich Städte, die den neuen Paragrafen 215a zukünftig anwenden wollen, ebenfalls wieder mit Klagen konfrontiert sehen.

Der Hintergrund: Im Juli hatte das oberste deutsche Verwaltungsgericht den aus dem Jahr 2017 stammenden Paragrafen 13b des Baugesetzbuches für unrecht erklärt. Er erlaubte es Städten und Gemeinden, ohne weitere Umweltprüfung oder Ausgleich für Eingriffe in die intakte Natur Neubaugebiete im Außenbereich aus dem Boden zu stampfen. Das ging schneller und war deshalb auch billiger. Manche Kommunen machten davon übermäßig Gebrauch: Allein die Kleinstadt Tettnang wies zehn solcher Gebiete aus.

Urteil verunsicherte Kommunen

Mit dem Urteil vom Juli mussten diese Baugebiete gestoppt werden, die Verunsicherung war groß, denn viele Gemeinden sind auf die geplanten Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen angewiesen.

Doch nun hat der Bundestag am 17. November weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit eine erneute Änderung des Baugesetzbuchs beschlossen, die am 15. Dezember noch durch den Bundesrat muss. Den neuen Paragrafen 215a bezeichnet das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen selbst als „Reparaturvorschrift“ für „13b“. In weiten Teilen sind beide Rechtsnormen - also 13b und 215a - deckungsgleich. Danach sollen Baugebiete auch gemäß dem neuen Paragrafen an Orts- und Stadträndern beschleunigt geplant werden können, also zum Beispiel ohne zugleich Flächennutzungspläne ändern zu müssen.

Künftig ist bloß eine „Vorprüfung“ nötig

Mit dem Paragrafen 215a reagiert der Bund aber auch auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Denn im Gegensatz zu „13b“ sollen Umweltbelange darin eine - wenn auch kleine - Rolle spielen. Tritt das Gesetz in Kraft, wird eine umweltrechtliche Vorprüfung nötig, der Vorstufe einer vollständigen Umweltprüfung. Die soll jedoch erst dann greifen, wenn vorab „erhebliche Umweltauswirkungen“ durch eine Bebauung zu befürchten sind.

Also der alte, rechtswidrige Paragraf in neuem Gewand beziehungsweise mit neuer Nummer? Während die Stadt Wangen von der Möglichkeit Gebrauch machen will, komme 215a für die Ravensburger Stadtverwaltung nicht in Betracht, so Baubürgermeister Bastin. In der Türmestadt wurden ohnehin nur vier 13b-Gebiete geplant - zwei davon, nämlich die Ortsmitte III in Schmalegg und Taldorf-Süd, gelten als unproblematisch und können trotz des Verwaltungsgerichtsurteils verwirklicht werden.

Ravensburg will neuen Ärger vermeiden

Am Andermannsberg und Hüttenberger Weg sind hingegen Klagen am Verwaltungsgerichtshof Mannheim anhängig, mit einem Urteil rechnet Dirk Bastin im ersten Halbjahr 2024. Sobald es ergangen ist, will er dem Gemeinderat vorschlagen, die beiden Neubaugebiete, die seiner Meinung nach dringend benötigt werden, in einem rechtskonformen Regelverfahren neu aufzurollen. So vermeidet die Stadt erneuten Ärger - sollte auch 215a Europarecht nicht standhalten und irgendwann wieder gestrichen werden aus dem Baugesetzbuch.