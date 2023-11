„7980 Ravensburg ‐ Alltag, Apokalypse, Autonomie“ heißt die aktuelle Sonderausstellung im Ravensburger stadtgeschichtlichen Museum Humpisquartier. Sie zeigt die Stadt in den 70er- und 80er-Jahren in Fotos, Videos und anderen Dokumenten. Und sie lässt mitunter staunen.

Die Zeit der 70er- und 80er-Jahr war ‐ wie auch heute wieder ‐ von weltpolitischen Ereignissen und Krisen geprägt. Damals waren es der Kalte Krieg und die atomare Bedrohung, Nachrüstung, Ölkrise, aber auch ein aufkeimendes Bewusstsein für die zunehmende Umweltzerstörung.

Mit der Schließung des Marienplatzes für den Durchgangsverkehr am 5. Mai 1986 wurde in Ravensburg eine erste Maßnahme zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt umgesetzt. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg )

Auswirkungen des Weltgeschehens

Wie spiegelten sich diese weltpolitischen Ereignisse in Ravensburg wider? Welche Stimmung herrschte in der Stadt? Was entstand konkret in Ravensburg an Neuem aufgrund der Geschehnisse weltweit? Damit beschäftigt sich die Ausstellung „7980“.

Sie erinnert an Zeiten, die noch nicht lange her sind, aber vielfach heute ganz weit weg zu sein scheinen. Dinge, die heute selbstverständlich sind, kamen damals auf oder prägten sich aus. Es entstanden eine Jugend-Popmusik-Kultur ebenso wie eine Anti-Atomkraft- und Ökobewegung. Frauen meldeten sich lauter zu Wort und pochten auf Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Traditionelle Werte änderten sich, Moralvorstellungen wurden zunehmend überwunden.

Demo gegen die Verschärfung des Abtreibungsparagrafen 218. Seit 1976 stellten in CDU-regierten Bundesländer Ärzte Indikationen aus sozialen Gründen aus, Krankenhäuser führten keine Abbrüche durch. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg )

Spannende alte Aufnahmen

Außerdem veränderte sich das Gesicht Ravensburgs durch Sanierungen, Neubauten und den zögerlichen Abschied vom Konzept der autogerechten Stadt. Allein die alten Fotos von Ravensburg und der Abbildung der damaligen Geschehnisse lohnen einen Besuch.

Die Frauengruppe Ravensburg organisierte 1982 die erste Demonstration zur Walpurgisnacht. Konkreter Anlass war eine Häufung von gewalttätigen und sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungen im Jahr 1981. (Foto: private Leihgabe )

Die Sonderausstellung „7980 Ravensburg – Alltag, Apokalypse, Autonomie“ ist im Museum Humpisquartier, Marktstraße 45, in Ravensburg, bis 18. August 2024 zu sehen. Zahlreiche Führungen werden angeboten. Ein erweitertes Begleitprogramm ist noch in der Ausarbeitung, daher stehen hierfür noch keine Termine fest. Details zur Ausstellung weitere Informationen unter www.museum-humpis-quartier.de