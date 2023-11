at Sie auch die November-Tristesse im Griff? Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten, und jetzt wird es draußen auch noch so dunkel, dass man am liebsten gar nicht mehr aufstehen und sich die Bettdecke über den Kopf ziehen möchte. Wie die vielen schniefenden und hustenden Mitmenschen, die sich gerade ein Corona-, Grippe- oder sonstiges Virus eingefangen haben.

Kriegslegende vom WLZ-Gebäude in Ravensburg hat ausgedient Der Historiker David Bete räumt mit der Mär auf, das Rote Kreuz auf dem Dach habe Ravensburg vor Kriegsbomben bewahrt. Warum die Stadt stattdessen größtenteils verschont blieb.

Der Historiker David Bete hat mit der jahrzehntelang verbreiteten Legende aufgeräumt, Ravensburg sei nur deshalb weitgehend der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg entgangen, weil auf dem Dach des früheren WLZ-Gebäudes die Flaggen des Internationalen Roten Kreuzes und der Schweiz aufgemalt waren. Auch wir als Zeitung haben das nie bezweifelt und mehrfach wiederholt. Es klang ja plausibel.

Kreuze, um den eigenen Kragen zu retten

Die Wahrheit erscheint etwas nüchterner: Ravensburg war den Forschungen Betes zufolge schlicht zu unbedeutend, um Bomben daran zu verschwenden. Anders als in Friedrichshafen mit seiner kriegswichtigen Rüstungsindustrie gab es hier nichts, was der Zerstörung bedurft hätte. Zum Glück, muss man rückblickend sagen. Die zwei Männer, die die Kreuze auf das Dach malen ließen, wollten mit der Legende offenbar in den Entnazifizierungsverfahren ihren Kragen retten und einen Persilschein ergattern. „Der Bericht hat zwei fanatischen Nationalsozialisten nachträglich zu einer weißen Weste verholfen“, sagte der Historiker im Vortrag. Gut, dass er die Wahrheit nach 78 Jahren ans Licht gebracht hat.

