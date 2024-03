Ravensburg wagt nach Gerichtsschlappe neuen Anlauf für Baugebiet

Obwohl städtische Bauplätze in der aktuellen Marktlage nicht zu verkaufen sind, will die Stadt Ravensburg weitere Neubaugebiete ausweisen und wagt nun einen Anlauf für ein altbekanntes Areal in Schmalegg: Der Bebauungsplan für die Brachwiese III stand schon mal, war aber im Januar 2019 vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg für unwirksam erklärt worden. Jetzt soll das Baugebiet trotzdem kommen.

Gericht kreidete der Stadt Fehler an

Der Landwirt Rainer Adler hatte gegen den Bebauungsplan geklagt, weil er den Fortbestand seines Betriebes gefährdet sah. In den Obstplantagen gleich neben den geplanten neuen Häusern muss er nachts mehrmals pro Jahr Spritzmittel ausbringen, was Lärm verursache. Deshalb fürchtete er Beschwerden der künftigen Anwohner.

Der sogenannte Normenkontrollantrag beim Verwaltungsgerichtshof ging zu Gunsten des Bauern aus. Das Gericht hatte Verfahrensfehler festgestellt und erklärte den Bebauungsplan für unwirksam. Er verstieß nach Auffassung der höchsten Verwaltungsrichter im Land „in beachtlicher Weise“ gegen das im Baugesetzbuch verankerte Abwägungsverbot. Falsch abgewogen wurde demnach das Interesse des Landwirts, seiner Arbeit nachzugehen, und das Ruhebedürfnis der Anwohner.

Baubürgermeister kündigte Gespräche an

Baubürgermeister Dirk Bastin hatte damals schon in Aussicht gestellt, dass das Baugebiet möglicherweise etwas verändert und mit einem neuen Bebauungsplan doch noch verwirklicht werden kann. Bastin: „Ich schätze den Landwirt sehr, wir wollen ihm nicht drohen, sondern wieder mit ihm ins Gespräch kommen.“

Im ersten Bauabschnitt sollen die rosa markierten Flächen bebaut werden. Ein zweiter Bauabschnitt sieht Häuser bis an die grüne Linie vor, die sich über die linke untere Ecke der Grafik zieht. Sie stünden unmittelbar an der Obstplantage. (Foto: Stadt Ravensburg )

Jetzt also treibt die Verwaltung die Ausweisung des Baugebietes erneut voran. Der Technische Ausschuss des Gemeinderates soll nach Vorschlag der Stadtverwaltung in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 6. März, den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss fassen. Zuvor stimmt der Schmalegger Ortschaftsrat am Dienstagabend (5. März) darüber ab. In Ravensburg herrscht Wohnraummangel. Baugrundstücke für Einfamilienhäuser in der Ortschaft Taldorf wurden zuletzt aber vom Markt genommen, weil sie in der derzeitigen Marktsituation zum beschlossenen Preis offenbar niemand kaufen kann oder will.

Obstbauer will wieder gegen Pläne vorgehen

Für die neuerliche Planung des Gebietes Brachwiese III wird eine neue schalltechnische Untersuchung vom 25. Juli 2023 herangezogen. Laut Stadtverwaltung werden die Grenzwerte für Lärm durch den landwirtschaftlichen Betrieb nach Einschätzung des Gutachters weder tags noch nachts überschritten. „Die vorliegende Planung schränkt den landwirtschaftlichen Betrieb nicht ein“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Der Obstbauer Rainer Adler, dessen 24 Hektar große Obstplantage direkt angrenzen, sieht das immer noch anders.

Für uns ist das ein Riesenproblem, wenn dieses Baugebiet kommt. Rainer Adler

Er kündigt schon jetzt an: „Wir werden auf jeden Fall wieder dagegen vorgehen.“ Die Problematik sei noch genau dieselbe wie beim letzten Anlauf einer Ausweisung des Baugebietes. Er fürchtet, dass Hauseigentümer in dem Neubaugebiet ein Problem mit dem Lärm seiner Maschinen haben könnten, mit denen er frühmorgens und zeitweise nachts Pflanzenschutzmittel in die Baumreihen fährt.

Kein Gesprächsangebot der Stadtspitze erhalten

Die Uhrzeiten ergeben sich seinen Angaben zufolge witterungsbedingt und dienten zum Schutz der Bienen. „Pflanzenschutzmaßnahmen sind im Obstbau unumgänglich, um den Baumbestand und das Obst vor Schädlingen und Krankheiten zu schützen“, erklärt Adler.

Bei der Aktualisierung des Gutachtens sei er nicht eingebunden gewesen, auch Gespräche mit Oberbürgermeister, Baubürgermeister oder Stadtplanungsamt habe es bisher nicht gegeben. Die Ortsvorsteherin habe vor einigen Wochen das Gespräch gesucht. Ihr sei es vor allem darum gegangen, den Fall mit seiner Geschichte kennenzulernen, die sich vor ihrem Amtsantritt abgespielt hat.

Adler fühlt sich alleingelassen

Für Adler setzt sich folgender Eindruck fest: „Die lassen uns alleine mit den Problemen.“ Von den jetzigen Anwohnern kämen keine Beschwerden. Aber die sagten ihm auch, dass sie nicht noch näher an der Plantage wohnen wollten. Durch die geplanten zusätzlichen Gebäudereihen würde die Wohnbebauung jedoch in genau dieser Weise an die Plantage heranrücken - in einem zweiten Bauabschnitt sogar bis unmittelbar an die Obstbäume.

Dass die Stadtverwaltung die Planung jetzt erneut vorantreibt, bedeutet für Adler, dass er wieder um die Existenz seines Betriebes fürchtet, wie er sagt. Warum ausgerechnet auf der Seite der Ortschaft, auf der es noch praktizierende Landwirtschaftsbetriebe und ein Gewerbegebiet gibt, Wohnbebauung erweitert werden soll, verstehe er nicht. Dabei gäbe es Alternativen für neue Wohnungen, meint er. Zum Beispiel könnte zunächst der zweite Bauabschnitt im Baugebiet Ortsmitte III erschlossen werden, so Adlers Einschätzung.

Dort sei ohnehin schon verdichtetes Bauen vorgesehen, was politisch gewünscht ist und so bei einer Erweiterung des Gebietes fortgesetzt werden könnte. Dort könnten auch mehr Wohneinheiten entstehen als im ersten Bauabschnitt der Brachwiese III, wie er ausführt. „Im Gebiet Brachwiese hätte man vor allem die klassische Einzelhausbebauung wie man sie eigentlich nicht mehr möchte“, sagt Adler.