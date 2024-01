Ravensburg Towerstars beenden kurze Torflaute

Am ersten Spieltag des neuen Jahres hatten die Ravensburg Towerstars am Dienstagabend ein schwieriges Auswärtsspiel beim EHC Freiburg. Das bewältigte der amtierende Meister der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) erfolgreich und siegte dank dreier Tore im Mitteldrittel mit 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).

Mit 44 Zählern rangieren die Breisgauer derzeit nur auf dem zehnten Rang der DEL2. Dass die Echte Helden Arena aber kein angenehmes Pflaster ist, erlebten am 30. Dezember die Lausitzer Füchse, als der EHC bis zur 42. Minute noch 0:1 zurücklag, das Spiel aber mit zwei Treffern innerhalb von dreieinhalb Minuten drehte. Die Towerstars, Tabellendritter, verloren hingegen ihre letzte Begegnung mit 0:1 nach Penaltyschießen zu Hause gegen den ESV Kaufbeuren. Towerstars-Coach Gergely Majoross sprach anschließend in der SpradeTV-Pressekonferenz von einem „starken Spiel seiner Mannschaft, die Kampfgeist und gutes Eishockey gezeigt, nur leider den Puck nicht ins Tor bekommen hat“.

Schwache Anfangsminuten

Auch bei den Wölfen aus Freiburg gelang dies zunächst nicht. Die Gastgeber übernahmen vor 2809 Zuschauern anfangs die Spielführung und setzten Ravensburg unter Druck. Towerstars-Goalie Ilya Sharipov musste bereits in den ersten drei Minuten starke Paraden gegen Viktor Buchner und Nikolas Linsenmaier zeigen. Kurze Zeit später gerieten die Oberschwaben wegen Beinstellens von Julian Eichinger in Unterzahl, überstanden aber auch diese Situation schadlos. Die Gäste kamen nun besser ins Spiel und die Begegnung wurde ausgeglichener. In der achten Minute prüfte Robbie Czarnik David Zabalotny das erste Mal ernsthaft mit einem Rückhandschuss, der Freiburger Torhüter war jedoch zur Stelle.

Die besseren Torchancen im ersten Drittel hatten aber weiterhin die Wölfe. Mick Hochreither zwang Sharipov in der 13. Minute zu einer weiteren starken Parade. In der 16. Minute tauchte dann Lennart Otten frei vor dem Ravensburger Tor auf, scheiterte aber ebenfalls an Sharipov, der sich schon länger in absoluter Bestform befindet. Sam Herr verwertete auf der anderen Seite die bislang größte Chance der Towerstars nicht, obwohl er nur noch Zabalotny vor sich hatte, und so endete ein ebenso schnelles wie zerfahrenes erstes Drittel 0:0.

Den zweiten Abschnitt begannen die Oberschwaben mit starkem Forechecking, um den Aufbau des EHC zu stören, der sich jedoch mit allen Mitteln wehrte. Beide Mannschaften spielten nun in der Verteidigung stark, vorne fehlten aber die Ideen.

Dreierschlag bringt den Towerstars den Sieg

Gefährlich wurde es gegen Mitte des Drittels, als Ravensburg zum zweiten Mal in Unterzahl geriet. Einmal mehr hatten es die Towerstars Torwart Sharipov zu verdanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Im Gegenteil: Noch in Unterzahl schloss Sam Herr einen Konter zum 1:0 für die Gäste ab (32.) und beendete damit die kurze Ravensburger Torflaute. Und wie: Nur eine Minute später erzielte Maximilian Hadraschek mit seinem 13. Scorerpunkt in dieser Saison das 2:0. Der Freiburger Kampfgeist erlitt einen weiteren Dämpfer, als erneut Hadraschek das 3:0 für Ravensburg erzielte, und zwar lediglich 20 Sekunden später (33.). In den letzten Minuten des Drittels hatten sich die Gastgeber wieder gefangen und feuerten einige Schüsse auf das Tor von Sharipov ab, der jedoch stets zur Stelle war.

In den Schlussabschnitt startete Freiburg mit viel Druck. Gleich zweimal trafen die Breisgauer innerhalb von 30 Sekunden die Latte. Die Wölfe hatten sich definitiv nicht aufgegeben und kamen in der 47. Minute durch einen schönen Schlenzer von Eero Elos zum Anschlusstreffer in Überzahl. Jetzt schöpften die Gastgeber wieder Hoffnung, und als Philipp Wachter das 2:3 erzielte (50.), war die Partie wieder völlig offen. Die Ravensburger begannen nun eine zehnminütige Verteidigungsschlacht, warfen sich in jeden Schuss und konnten sich ein ums andere Mal auf ihren Schlussmann verlassen. Am Ende stand ein verdienter, aber hart erkämpfter 3:2-Auswärtssieg.

Coach Gergely Majoross fand in der SpradeTV-Pressekonferenz lobende Worte für sein Team, hatte jedoch auch Kritikpunkte: „Zu Beginn haben wir einfach nicht intensiv genug agiert, dann aber hatten wir ein tolles Mitteldrittel, das uns letztlich den Sieg beschert hat. Im letzten Abschnitt waren wir dann zunächst wieder zu passiv. Was mir aber sehr gut gefallen hat, war unsere Verteidigungsleistung zum Ende.“

Am Freitag bestreiten die Ravensburger um 19.30 Uhr ihr nächstes Spiel beim EV Landshut. Die Partie wird wie immer im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV übertragen.

DEL2, 33. Spieltag: EHC Freiburg - Ravensburg Towerstars 2:3 (0:0, 0:3, 2:0). – Tore: 0:1 (31:21) Sam Herr, 0:2 (32:28) Maximilian Hadraschek, 0:3 (32:49) Maximilian Hadraschek (Gorgenländer, L. Latta), 1:3 (46:09 ÜZ) Eero Elo (Linsenmaier, Billich), 2:3 (49:11) Philipp Wachter (Reisnecker, Linsenmaier) – Strafen: Freiburg 2 Minuten, Ravensburg 8 Minuten – Zuschauer: 2809.