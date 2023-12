Ravensburg stärkt den Bevölkerungsschutz

Ein Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz wird die Stadt Ravensburg neu zum Jahreswechsel einrichten. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung beschlossen. Chef wird Kai Willach, der seit März 2020 hauptamtlicher Feuerwehrkommandant der Stadt ist. Der Grund für die Änderung: Die Anforderungen beim Bevölkerungsschutz steigen permanent.

Zwar ist Ravensburg bisher von folgenschweren Krisen, großen Schäden oder dramatischen Natur- und Umweltereignissen verschont geblieben (außer der Corona-Pandemie). Dennoch seien in der Zukunft derartige Szenarien nicht auszuschließen, glaubt die Stadtverwaltung. Vor allem der Klimawandel (zum Beispiel in Form von Hochwasser, Waldbränden oder starken Hitzewellen) könnte für zusätzliche Herausforderungen sorgen.

Jetzige Organisation offenbar nicht ausreichend

Selbstkritisch gibt die Verwaltung zu:

Die bestehende Organisationsstruktur und personelle Ausstattung wird einem modernen Krisenszenario mit verantwortungsvollem Management bei Eintreten eines Krisenfalles nicht mehr gerecht.

Der Grund: Bisher schultert derartige Themen der hauptamtliche Feuerwehrkommandant mehr oder weniger alleine. Das aber sei keine Struktur, die auf längere Sicht eine möglichst große Sicherheit für die Bürger garantiere, weil zu wenig Zeit sei für das Ausarbeiten und Vorbereiten der Prävention, meint die Verwaltung. Daher soll dafür eine eigene Abteilung in einem neuen Amt mit den Fachgebieten Bevölkerungsschutz und vorbeugender Brandschutz gebildet werden.

Für all das braucht es zusätzliches Personal. Die Entwicklung wird stufenweise erfolgen, zunächst in Form von zwei weiteren Vollzeitstellen 2024. Eine weitere könnte folgen. Am Ende soll es in dem neuen Amt neben der Leitung 9,2 Vollzeitstellen geben, was nicht unerhebliche Mehrkosten zur Folge hat, und zwar rund 125.000 Euro jährlich. Immerhin sind dafür keine zusätzlichen Räumlichkeiten nötig; im Feuerwehrhaus an der Karlstraße ist noch Platz.

Hilfsorganisationen kritisieren Mängel

In jüngster Zeit hatten unter anderem Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk oder die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft immer wieder auf Defizite beim Bevölkerungsschutz hingewiesen. Dabei ging es in erster Linie um eine mangelhafte Ausstattung der Hilfsorganisationen sowie um fehlende Geldmittel. Diese unbefriedigende Situation verstärke sich durch immer häufiger auftretende Krisen, hieß es. Auch der Ravensburger CDU-Stadtverband hatte sich dafür eingesetzt, dass Hilfsorganisationen besser von öffentlicher Seite gefördert werden, um ihren Aufgaben nachzukommen.