Ravensburg soll weitere Fußgängerzone bekommen

Nach dem Gespinstmarkt soll nun auch die Ravensburger Roßbachstraße im historischen Zentrum Fußgängerzone werden. Die Grünen im Gemeinderat haben eine „zeitnahe Umwandlung“ der Straße beantragt. Die Idee dürfte erneut kontroverse Diskussionen auslösen.

In ihrer Begründung schreiben Fraktionschef Ozan Önder und seine Stellvertreterin Maria Weithmann:

Nachdem der Gespinstmarkt nun schon umgewidmet ist und gut funktioniert, ist der nächste Schritt, dass die Roßbachstraße umgewidmet wird. Ozan Önder und Maria Weithmann

Die Grünen erhoffen sich dadurch „eine fußgängerfreundliche Achse vom Untertor bis zum Gänsbühl“. Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt werde dadurch deutlich gesteigert.

Stadt soll attraktiver werden

In vielen Städten in ganz Europa werde derzeit Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen, heißt es in dem Antrag weiter. Die Grünen: „Jetzt besteht die Möglichkeit, umzusteuern und Ravensburgs Innenstadt so zu gestalten, dass der Raum den Menschen zurückgegeben wird. Nur so schaffen wir es, dass unsere Innenstadt noch attraktiver wird, zum Flanieren und Verweilen einlädt und dies auch Menschen mit Behinderung ermöglicht.“

Mehr Umsatz für Geschäfte

Laut Önder und Weithmann belegen Studien, dass Fußgängerzonen zur Belebung der Innenstädte dienen und dazu mehr Platz für Menschen und Begrünung, weniger Lärm, mehr Umsatz für Geschäfte, mehr Sicherheit im Verkehr und ein schöneres Straßenbild schaffen.

2019 hatte der Ravensburger Gemeinderat entschieden, den Gespinstmarkt mit der Sanierung zur Fußgängerzone zu machen.

Hitzige Debatten

Ob Fußgängerzone ohne Autos oder doch nur verkehrsberuhigter Bereich mit einigen wenigen Stellplätzen - Das hatten die Stadträte zuvor aber monatelang hitzig debattiert. Viele Händler halten die Erreichbarkeit der Geschäfte in der Innenstadt mit dem Auto für eine Überlebensfrage.

Weitere Fußgängerzonen hatten auch schon das Bürgerforum Altstadt und die Fraktion der Bürger für Ravensburg gefordert.