Ravensburg setzt Zeichen gegen Rassismus

Als Partnerschaft für Demokratie beteiligt sich die Stadt Ravensburg seit 2015 an der Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und setzt sich für ein friedliches Miteinander, Vielfalt und Menschlichkeit ein. Am 21. März, dem „Internationalen Tag gegen Rassismu“s, findet ab 18 Uhr die Kundgebung „Ravensburg steht auf - für Demokratie und Zusammenhalt, gegen Rassismus und Rechtsextremismus“, getragen von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis statt. Bis 24. März setzt die Stadt Ravensburg mit Plakaten an den städtischen Anschlagtafeln das Thema Rassismus in den Fokus der Stadtgesellschaft.

Weitere Informationen zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus 2024 und zur Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ in Ravensburg stehen auf der städtischen Webseite www.ravensburg.de und auf der Plattform www.vielfaltimschussental.de zur Verfügung.

Die Kampagne findet statt im Rahmen der bundesweiten „Internationalen Wochen gegen Rassismus 2024“. Diese beginnen am 11. März und enden am 24. März.