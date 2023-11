Der Kompass der Stadtverwaltung für die Ravensburger Kultur ist zum letzten Mal 2016 neu ausgerichtet worden. Seither hat sich die kulturelle Landkarte aber verändert. Deshalb ist es jetzt aus Sicht von Bürgermeister Simon Blümcke und Kulturamtsleiterin Verena Müller an der Zeit, sich neu auszurichten. Und zu überlegen, welche Wege man künftig mit Museen und Konzertangebot gehen möchte ‐ und was sie als Kultur definieren.

Auch vergängliche Aktionskunst ist für Blümcke Kultur

In diesen Ideenprozess will die Stadtverwaltung Kulturschaffende einbinden, die ohnehin regelmäßig im Ravensburger Kulturforum zusammenkommen. Aber auch Bürger mit einem Faible für Kultur können mitmachen bei der sogenannten Kulturentwicklungsplanung. Kultur soll dabei möglichst breit verstanden werden, sagt Blümcke:

Der Bachchor ist genauso wichtig wie der Club Douala. Simon Blümcke

Ziel ist, die Richtung im städtisch geförderten Kulturangebot für die nächsten sechs Jahre vorzugeben.

Ein Beispiel für Kultur, die noch nicht in der Konzeption von 2016 enthalten ist, nennt Blümcke „Interventionskunst“. Damit meint er Aktionen wie den Blauen Bach auf dem Gespinstmarkt: Bevor der Platz den neuen Belag bekam, haben Künstler den Asphalt besprüht oder bemalt. Auch die bunten Wandbilder an Häusern in der Eisenbahn- und am Gespinstmarkt zählt der Bürgermeister dazu.

Innovationsfonds könnte Neues ermöglichen

Außerdem sind neue Kulturakteure dazugekommen, zum Beispiel das in den vergangenen vier Jahren entstandene und gewachsene Kapuziner Kreativzentrum. Die Macher laden die Menschen unter anderem dazu ein, Kultur nicht nur zu konsumieren, sondern selbst aktiv zu werden. Am deutlichsten wird das beim Lichterfest, für das Hunderte Menschen mit selbstgebastelten und beleuchteten Papier-Holz-Figuren durch die Stadt ziehen.

Die neue Ausrichtung des Kulturentwicklungsplans müsse solche Formen von Kultur berücksichtigen, sagen Blümcke und Müller. Außerdem müsse auch in der Förderpraxis der Stadtverwaltung überlegt werden, wie man nicht nur Institutionen, sondern auch Projekte fördert. Vordenker in dieser Hinsicht ist der Grafikdesigner Bernhard Gögler, der die Verkleidung des Rathaus-Gerüstes mit Kunstwerken organisiert oder der Frauentorkiosk einen Sommer lang bespielt hat.

Dabei ist Blümcke auch ein klein wenig Risikobereitschaft der Stadt wichtig, denn Neues könne nur entstehen, wenn Kulturakteure etwas wagen und ausprobieren ‐ ohne Erfolgsgarantie. Er möchte die Idee einbringen besser: vorschlagen, oder noch kürzer: Er schlägt... vor, einen Innovationsfonds für die Kultur zu schaffen, der die Kunstschaffenden, die Neues anbieten und Geld beantragen, „nicht erwürgt vor lauter Bedingungen“, so Blümcke.

Erklären von Kultur wird wichtiger

„Corona hat viel Kreativität freigesetzt abseits von dem, was man davor so gemacht hat. Diesen Elan wollen wir auch weiterhin nutzen“, ergänzt Verena Müller. Aber sie will auch die Frage stellen: Gibt es etwas, das in Ravensburg fehlt?

Außerdem will sie schauen, dass Angebote auch tatsächlich alle Menschen erreicht, die es erreichen soll. Oder ob Barrieren abzubauen sind, um den Zugang zu Kultur zu erleichtern. Auch Kulturvermittlung sei wichtig ‐ durch Führungen im Museum oder Audioguides auf verschiedenen Sprachen zum Beispiel. Vor allem Jugendliche seien heute gewohnt, Dinge erklärt zu bekommen.

Um Kürzungen geht es Blümcke nicht

Der Zukunftsplan für die Kultur, der in den nächsten Monaten erarbeitet wird, soll auch eine Richtschnur dafür sein, wofür die Stadt Geld ausgeben will. Im Lauf des Jahres 2024 soll die Kulturentwicklungsplanung der Zukunft fertig sein.

Blümcke betont, dass es keineswegs darum geht, in Zukunft mit weniger Geld im Kulturbereich auszukommen. Er habe mit einem aktuellen Plan für die Kultur die Möglichkeit, für die Ausgaben gegenüber Politik und Verwaltung zu argumentieren.