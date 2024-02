Ravensburg Rams verpassen eine Überraschung

Nichts ist mit der so nötigen Überraschung gewesen: Die Ravensburg Rams haben ihr Heimspiel in der Handball-Bezirksliga gegen die starke TSG Söflingen II mit 29:36 (8:14) verloren und bleiben damit auf einem Abstiegsplatz.

Die Voraussetzungen waren für die Rams nicht die besten. Während die Gäste in Topbesetzung auflaufen konnten, fehlten TSB-Trainer Christian Herter laut Mitteilung wichtige Kräfte. Dennoch kamen die Rams zunächst gut in die Partie, die erste Viertelstunde verlief bis zum 6:6 ausgeglichen. Torwart Valentin Ehrat parierte etliche Würfe und hielt die Rams im Spiel. Die Schlussphase der ersten Halbzeit dominierten jedoch die Gäste. Begünstigt durch mehrere technische Fehler der Rams brachten sie ihre starken Außenspieler in Position, die kompromisslos trafen und einen Sechs-Tore-Vorsprung herauswarfen.

Routinierte Gäste lassen nichts mehr anbrennen

In der zweiten Halbzeit erhöhten beide Teams das Tempo, wodurch auf beiden Seiten wesentlich mehr Tore erzielt wurden. Mitte der zweiten Halbzeit lag Ravensburg mit neun Toren zurück. Die Rams kämpften sich immerhin auf 26:30 heran. Die routinierten Gäste spielten dann aber wieder ihre Klasse aus und kamen zu einem verdienten Auswärtssieg. Schwerwiegender als die Niederlage sind für die Rams allerdings die schweren Verletzungen von Lukas Kaut und Gian-Luca Rizzo, die einige Wochen ausfallen.

TSB: Ehrat, Hagenauer; Becker (2), Bucher (4), Dent (4), Dreps (1), Ewert (1), Kaut (4), Langlois (4), Liebke (3), Rizzo (1), Schmiedel (5), Trommeshauser.