Ravensburg Rams treten erstmals zu Hause an

Im ersten Heimspiel der neuen Saison in der Handball-Bezirksliga haben die Ravensburg Rams am Samstag (18 Uhr/Kuppelnauhalle) TS Dornbirn zu Gast. Die Rams sind denkbar schlecht in die Saison gestartet und haben bislang alle drei Auswärtsspiele verloren. Gegen Dornbirn will der TSB gewinnen, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht früh zu verlieren.

Während es in Lustenau eine verdiente Niederlage gab, verlor Ravensburg beim Landesligaabsteiger Söflingen II nach guter Leistung unglücklich in der Schlussphase. Höchst ärgerlich war die Niederlage vergangenes Wochenende beim HV RW Laupheim II. Mut machte dem TSB lediglich der Auftritt der fünf A-Jugendlichen, die bei ihrem Debüt im Aktivenbereich eine tolle Leistung boten.

Dornbirn ist für Ravensburg noch eher unbekannt. Die Österreicher stiegen durch zwei klaren Siege in der Relegation gegen Langenargen/Tettnang in die Bezirksliga auf. Für die Rams soll es gegen den Aufsteiger den ersten Saisonsieg. Dafür steht Trainer Manuel Kuttler laut Mitteilung ein voller Kader zur Verfügung.