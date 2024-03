Ravensburg Rams spielen zu Hause gegen den SC Lehr

Die Saison in der Handball-Bezirksliga geht in die entscheidende Endphase. Während die Meisterschaft wohl zugunsten der TG Biberach entschieden ist, herrscht in der Abstiegszone Spannung. Vier Mannschaften - die Ravensburg Rams sowie die HSG Friedrichshafen/Fischbach, die HSG Langenau/Elchingen II und TS Dornbirn - belegen punktgleich die Plätze acht bis elf.

Nach jetzigem Stand müssten zwei dieser Teams wohl absteigen. Im Heimspiel gegen den SC Lehr wollen sich die Rams am Sonntag (17 Uhr/Kuppelnauhalle) wichtige Punkte holen.

Zuletzt zwei starke Spiele in Österreich

Lediglich HV RW Laupheim II auf Platz zwölf ist abgeschlagen und steht mehr oder weniger als Absteiger fest. Der kommende Gegner der Rams, der Landesligaabsteiger SC Lehr, liegt im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, ohne Ambitionen nach oben und ohne Sorgen nach unten. Die Ravensburger scheinen laut Mitteilung rechtzeitig in die Spur gefunden zu haben.

Dafür sprechen die beiden Partien in Vorarlberg, von wo die Rams nach starken Leistungen mit drei Punkten zurückkehrten. Diesen Schwung gilt es nun in die restlichen Partien mitzunehmen. Das Hinspiel in Lehr verloren die Rams erst in den Schlussminuten. Vor den Aktiven spielen am Sonntag um 15 Uhr die Ravensburger A-Junioren gegen die SG Ulm & Wiblingen.