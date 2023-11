Ravensburg Rams sagen Spiel in Biberach ab

Die Handballer des TSB Ravensburg haben die Partie bei der TG Biberach, die eigentlich am Freitagabend geplant war, kurzfristig abgesagt. „Unsere A-Junioren hätten keine drei Spiele am Wochenende machen können“, sagt der TSB-Abteilungsleiter Florian Beck. „Wir mussten uns für eine Partie entscheiden, die wir absagen.“

Die Partie in Biberach werden die Rams kampflos verlieren. „Das Ganze hat einen bitteren Beigeschmack“, sagt Biberachs Trainer Markus Klemencic-Müller. Denn schon beim ursprünglichen Termin im September hatten die Ravensburger wegen zu weniger Spieler um eine Verlegung gebeten. Beck will das Problem nun angehen: „Wir wollen bis Anfang des Jahres einen größeren Kader haben, damit so etwas nicht mehr vorkommt.“ Das Heimspiel der Rams am Samstag (19 Uhr) gegen die HSG Langenau/Elchingen II findet statt.