Ravensburg Rams lassen der Kritik einen klaren Sieg folgen

Gelungene Heimpremiere für das neue Trainergespann Christian Herter/Maximilian Ober: Im letzten Heimspiel des Jahres haben die Ravensburg Rams in der Handball-Bezirksliga gegen die HSG Langenau/Elchingen II mit 32:25 (16:10) gewonnen. Diskussionen gab es dabei wegen des abgesagten Spiels der Rams am Freitag in Biberach.

Weil sich einige Spieler krank gemeldet hatten und die A-Jugendlichen nicht zur Verfügung standen, hatten die Ravensburger die Partie beim Spitzenreiter kampflos abgegeben. „Uns betrifft die Sache relativ wenig“, sagt HSG-Trainer Sebastian Schmid. „Aber es ist kein Einzelfall in der Liga, dass Auswärtsspiele kurzfristig abgesagt werden.“ Absagen würden nerven, „und den Vereinen gehen Einnahmen verloren“, sagt Schmid.

Kleiner Disput schon vor Spielbeginn

Vor der Partie am Samstagabend in der Kuppelnauhalle meinte der HSG-Trainer süffisant: „Was 23 Stunden doch bei einem Kader ausmachen können.“ Daraufhin gab es ein intensives Wortgefecht mit Günter Niederer vom TSB. „Für meine Wortwahl habe ich mich gleich entschuldigt“, sagt Niederer. „Aber wir hätten am Freitag nur sechs Spieler gehabt.“ Da habe die Fahrt nach Biberach keinen Sinn gemacht. „Wenn ich einen Ärger verstehen kann, dann den von Biberach“, meint Niederer, der allerdings auch zugibt: „Leider haben die Spielabsagen in der Liga schon zugenommen.“

Gegen Langenau/Elchingen II hatten die Rams jedenfalls wieder einen vollbesetzten Kader mit allen A-Junioren - und sogar wieder mit den erfahrenen Julian und Tim Langlois sowie dem neuen Spielertrainer Maximilian Ober. Die Rams setzten sich in der Kuppelnauhalle schnell auf 8:3 ab. Pascal Werz führte gut Regie und setzte seine Mitspieler in Szene. Zur Pause hieß es 16:10.

Verdienter Sieg der Rams, die noch zwei Auswärtsspiele haben

In der zweiten Halbzeit stellten die Gäste ihre Abwehr um und nahmen Werz in Manndeckung. Das Angriffsspiel der Rams war nicht mehr so flüssig und einige Würfe wurden überhastet vergeben.Die HSG kam auf drei Tore heran (19:22, 43.). Näher ließen die Rams den Gegner nicht mehr kommen und konnten sich wieder auf ihre Offensive verlassen. „Wir haben verdient verloren“, sagt Schmid, der betont: „Es ist zwar legitim, was passiert ist, aber nicht schön für die Liga. Von Spielermangel zu sprechen finde ich beim Blick auf den Kader übertrieben.“

Die Rams konnten die Kritik verkraften, sie freuten sich über den klaren 32:25-Heimsieg und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Zum Ende der Vorrunde stehen noch die Partien bei den Tabellennachbarn Friedrichshafen-Fischbach und Lehr an.

TSB: Weißhaar, Ehrat; Werz (9/2), Wiedemann (5), Dreps (4), Liebke (4), Kaut (3), Dent (3), Trommeshauser (2), J. Langlois (2/1), Fischer, Ewert, T. Langlois, Ober.