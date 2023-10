Ravensburg Rams hoffen auf die ersten Punkte

Ein etwas ungewöhnlicher Spielplan hat zur Folge, dass die Ravensburg Rams in der Handball-Bezirksliga bereits ihr drittes Auswärtsspiel in Folge bestreiten müssen. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum HV RW Laupheim II. Die Hausherren sind schlecht in die Saison gestartet und zieren nach drei Niederlagen und einem abgesagten Spiel das Tabellenende der Bezirksliga.

Nicht viel besser sieht es allerdings bei den Rams aus. Nach einer schwierigen Vorbereitung setzte es eine deutliche Niederlage in Lustenau mit stark dezimiertem Kader. Vergangenes Wochenende verloren die Rams um Trainer Manuel Kuttler trotz stark verbesserter Leistung unglücklich bei der Oberligareserve der TSG Söflingen. Nun sollen in Laupheim die ersten Punkte her.

Die Voraussetzungen scheinen nicht schlecht zu sein. Trainer Kuttler kann laut Mitteilung auf einen vollen Kader hoffen und hat somit mehr Möglichkeiten, um den ersten Saisonsieg einzufahren. Dazu ist jedoch eine weitere Steigerung vor allem im Abschluss nötig. Trotz ihrer Tabellenposition dürfen die Laupheimer nicht unterschätzt werden. Wie bei allen zweiten Mannschaften weiß man nie, wie der Kader letztlich aussehen wird. Die Rams müssen auf sich selber schauen und versuchen, ihr Potenzial abzurufen, dann ist das dringend benötigte Erfolgserlebnis durchaus möglich.