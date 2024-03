Ravensburg Rams feiern überzeugenden Heimsieg

Der TSB Ravensburg hat sich in der Handball-Bezirksliga um zwei Punkte von der HSG Langenau/Elchingen II und dem HSG Friedrichshafen-Fischbach abgesetzt. Werden die beiden Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt Niederlagen kassierten, holten die Rams in der gut gefüllten Kuppelnauhalle zwei ganz wichtige Punkte gegen den Landesligaabsteiger SC Lehr. Der TSB gewann mit 31:26 (17:10).

Aufgrund des Sieges von Mitkonkurrent TS Dornbirn war bereits vor der Partie am Sonntagabend klar, dass die Rams gefordert waren und nachlegen mussten, um Platz acht zu verteidigen. Konzentriert gingen die Ravensburger laut Mitteilung in die Partie. Die ersten Minuten verliefen bis zum 3:3 ausgeglichen, dann nahmen die Rams das Spiel in die Hand. Angeführt von einem erneut starken Simon Schmiedel spielte sich der TSB kontinuierlich einen Vorsprung heraus.

Die A-Junioren sind im erfolgreichen Doppeleinsatz

Trainer Christian Herter hatte sein Team gut gegen die schnellen Vorstöße der Lehrer eingestellt. Dazu hielt Torwart Jakob Weißhaar stark. Über 10:5 und 14:8 bauten die Rams ihren Vorsprung bis zur Pause auf beruhigende sieben Tore aus (17:10). In der zweiten Halbzeit stellte Lehr seine Abwehr auf ein sehr offensive Variante um, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Die Rams hatten die Partie jederzeit unter Kontrolle und hielten die Gäste während der gesamten Spieldauer auf Distanz halten. Besonders über die Außenposition mit Julian Langlois kamen die Rams nun zum Erfolg. Auch Rückkehrer Tobias Harastko sowie Justin Trommeshauser überwanden die Defensive der Gäste ein ums andere Mal. Der Abstand betrug nie weniger als sechs Tore, der Heimsieg geriet nicht mehr in Gefahr.

Ihren Teil zum Sieg trugen einmal mehr die starken Ravensburger A-Junioren Philipp Liebke, Lukas Dreps, Jakob Dent und Ruben Fischer bei. Dabei steckte ihnen das direkte Vorspiel in den Knochen. Die A-Junioren der Rams siegten in der Bezirksliga mit 39:38 gegen den Tabellenführer und Meister SG Ulm & Wiblingen.

TSB: Ehrat, Weißhaar; Schmiedel (8/2), Langlois (6/1), Harastko (4), Werz (4), Trommeshauser (3), LIebke (2), Dreps (2), Ober (2), Bucher, Dent, Fischer.