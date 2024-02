Ravensburg Rams empfangen den Ligaprimus

Am Samstag um 18 Uhr haben die TSB Ravensburg Rams in der Handball-Bezirksliga den Landesligaabsteiger und Tabellenführer TG Biberach zu Gast. Die Risstaler haben den überraschenden Abstieg in der vergangenen Saison gut verkraftet und sind drauf und dran, den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren.

Den Verantwortlichen der TG ist es gelungen, den Landesligakader im Großen und Ganzen zusammenzuhalten. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Biberacher zusammen mit der TSG Söflingen II an der Tabellenspitze stehen. Da das Hinrundenspiel aufgrund personeller Probleme der Rams abgesagt wurde, treffen die beiden Teams nun erstmals in dieser Saison aufeinander. Schaut man sich die Spielberichte der Gäste an, fällt vor allem die Ausgeglichenheit im Kader auf. Alle Mannschaftsteile scheinen gleichermaßen an den zahlreichen Torerfolgen beteiligt zu sein.

A-Jugendliche müssen Kader der Rams auffüllen

Am Samstag steht für die Rams also eine Herkulesaufgabe an. Nach einem schwachem Saisonstart zeigt der Trend derzeit klar nach oben. Drei der vergangenen vier Spiele wurden gewonnen. Welche Spieler Trainer Christian Herter zur Verfügung stehen werden,ist erst nach Abschlusstraining klar. Sicher fehlen werden Torhüter Jakob Weißhaar und Abwehrchef Maxi Ober. Dafür stehen wieder einige A-Jugendliche im Kader, die aber bereits im Vorspiel gegen Bad Saulgau gefordert sind. Biberach ist der eindeutige Favorit, aber vielleicht verbirgt sich gerade dahinter die Chance für die Rams, für eine Überraschung zu sorgen.