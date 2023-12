Ravensburg könnte die erste Stadt in Deutschland sein, die einen öffentlichen Schutzraum für elektrosensible Menschen einrichtet. Das bestätigten sowohl der städtische Pressesprecher Timo Hartmann als auch Anke Bay von der Selbsthilfegruppe für Umwelterkrankte Ravensburg. In dem vor Handystrahlung abgeschirmten Raum können sich Betroffene erholen, wenn sie in der Innenstadt zu tun haben. Wahrscheinlich kommt er in die Stadtbücherei, die in den nächsten Jahren saniert und modernisiert werden soll.

Horror vor Handystrahlung

Was für die meisten Menschen erfreulich ist - öffentliches Wlan und gut ausgebaute Mobilfunknetze - ist für Elektrohypersensible der reinste Horror. Durch die Strahlung werden sie krank, die Symptome reichen von einem Kribbeln in den Händen, wenn sie ein Handy halten, bis hin zu Kopfschmerzen, Schwindel und Herzproblemen. Manche sind so fertig, dass sie nicht mehr arbeiten können oder nachts in ihrem Auto in Wäldern schlafen, in denen es noch Funklöcher gibt.

Funklöcher sucht man in der Ravensburger Innenstadt allerdings vergebens. Dort hat man besten Handyempfang und kann auch auf öffentliches Wlan zugreifen. Hinzu kommen sehr viele private Wlan-Netze. Allerdings besteht die Möglichkeit, Räume selbst inmitten von Mobilfunkstrahlung durch bauliche Maßnahmen abzuschirmen. Etwa durch speziell metallbeschichtete Fenster. Und genau das soll nun in einem Raum der neuen Stadtbücherei geschehen.

Betroffene sind hoch erfreut

„Für uns ist das fantastisch“, freut sich Anke Bay. Die 56-jährige Sozialarbeiterin leitet die Ravensburger Selbsthilfegruppe und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass die Probleme der Betroffenen ernst genommen werden. Obwohl die Ursachen noch im Dunkeln liegen und ein zweifelsfreier Nachweis für die Schädlichkeit der Strahlung weiterhin aussteht, werden Patienten heute nicht mehr als psychisch krank abgestempelt. Vergleichbar mit schweren Allergikern, die auf bestimmte Stoffe stark reagieren, die anderen Menschen überhaupt nichts ausmachen, und unter Umständen an einem Bienenstich sterben können.

Bay erhofft sich, dass sie und ihre Leidensgenossen wieder stärker am Leben teilhaben können. „Wir haben ja hin und wieder auch in der Innenstadt zu tun oder wollen einkaufen. Es ist so, als würden Sie mit angehaltener Luft durch die Stadt laufen. In einem solchem Ruhe-, Rückzugs und Entspannungsraum könnten wir dann wieder durchatmen.“ Gerade die Stadtbücherei wäre ideal, auch um die dortigen Angebote zu nutzen, mal ein Buch oder eine Zeitschrift zu lesen oder an einem (kabelgebundenen) PC im Internet zu surfen.

Ravensburg mit Pioniergeist

Soweit Bay weiß, ist Ravensburg die erste Stadt in Deutschland, die eine solche Oase einrichtet: „Ravensburg ist da Pionier und Vorreiter.“ Was es allerdings schon gebe, sei ein strahlungsabgeschirmtes Wohnhaus mitten in Erlangen.

Ein Wohnquartier in einer strahlungsarmen Umgebung ist der zweite Wunsch, den die Elektrosensiblen aus Ravensburg haben. Infrage kämen dafür beispielsweise Taldorf, Obersulgen und Untersulgen. Werden die Häuser komplett abgeschirmt, sei ein totales Funkloch gar nicht nötig, meint Bay. Natürlich dürften aber beispielsweise auch keine Strommasten in der Nähe sein.

Stadtsprecher hält sich bedeckt

Der städtische Pressesprecher Timo Hartmann bestätigt das Vorhaben, hält sich aber noch etwas bedeckt, was den Ort angeht. „Es ist richtig, dass es hier eine Idee für einen Standort gibt. Allerdings können wir dazu zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts konkret sagen. Am Ende stehen einer Realisierung vielleicht wieder Dinge entgegen, die nicht absehbar waren und nicht einfach zu lösen sind.“ Die Stadt sei an der Idee „ernsthaft dran“, habe aber noch nicht alle Details prüfen können. „Daher wollen wir keine Erwartungshaltung in den Raum stellen, die später vielleicht nicht eingehalten werden kann.“