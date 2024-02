Ravensburg muss Haßfurts Topspieler in den Griff bekommen

Der EV Ravensburg startet am Sonntag beim ERC Haßfurt in die Play-offs der Eishockey-Landesliga Bayern. Mittlerweile konnte die zweite Begegnung in der CHG-Arena auf Samstag, 24. Februar (17 Uhr), terminiert werden. Sollte danach jede Mannschaft ein Spiel gewonnen haben, müsste der EVR bereits tags darauf wieder nach Haßfurt zum entscheidenden dritten Spiel.

Gegen den Tabellenzweiten der Gruppe B ist Ravensburg als Siebter der Gruppe A der klare Außenseiter. Den Unterschied als Spitzenteam machen bei Haßfurt wie in der Gruppe A im Falle von Sonthofen und Burgau die ausländischen Akteure.

Auf diesen Positionen ist Haßfurt exzellent besetzt. Die tschechischen Stürmer Jan Trübenakr und Jakub Sramek haben diese Saison laut Mitteilung bereits 82 und 79 Scorerpunkte. Der ebenfalls aus Tschechien stammende Verteidiger Toma Pribyl hat 48 Punkte erreicht und muss als Offensivkraft ebenfalls auf der Rechnung stehen. Zudem weist die Strafzeitenstatistik aus, dass die drei Spitzenleute der Haßfurter keine Spielzeit auf der Strafbank verplempern. Topscorer Trübenakr kassierte bislang nur drei kleine Strafen.

Es droht ein schlimmes Szenario

Für den EVR ist damit die Marschroute klar. Von der Strafbank sollten die Ravensburger tunlichst wegbleiben, wenn in der Überzahlformation der Gegner Spieler stehen, die kaum in den Griff zu bekommen sind. Im Spiel sollte der EVR dem Gegner im eigenen Drittel wenig Raum lassen. Gegen Sonthofen haben die Oberschwaben so zuletzt die Verlängerung erzwungen.

Dank eines Sponsors ist der Eintritt im Play-off-Heimspiel für alle frei. Überhaupt nicht entspannt haben sich dagegen die Terminnöte des EVR. Die für Meisterschaft und Aufstieg wichtigen Spiele der U17 konnten zwar terminiert werden, für die U15 und die U11 wurden jedoch die Alternativvorschläge von den Gegnern abgelehnt. Dem EVR droht, in zwei Altersklassen die Liga nicht ordnungsgemäß zu Ende spielen zu können.