Ravensburg macht beim Klimaschutz für Stadträte keine gute Figur

Harte Kritik an ihrer Klimapolitik hat die Stadtspitze von den „Scientists for Future“ einstecken müssen, nun folgte eine Diskussion im Gemeinderat. Die Grünen pochen ebenfalls auf ein höheres Tempo bei der Umsetzung des Klimakonsenses. Die CDU findet hingegen, dass Ravensburg schon weiter ist als viele andere Städte, aber zu wenig darüber rede.

Grüne stören sich an Äußerung des OB

Drei Jahre nach Verabschiedung des Ravensburger Klimakonsens kann die Stadt Ravensburg die angestrebte CO2–Reduktion von rund 13 Prozent pro Jahr nicht nachweisen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern aus der Region, die „Scientists for Future“, hatten deshalb in einem Offenen Brief an die Stadtspitze eine Verfehlung der selbstgesteckten Klimaziele kritisiert. „Es muss viel schneller als bisher gehandelt werden“, schrieben sie und forderten „mutige Beschlüsse des Gemeinderats zu konkreten Klimaschutzmaßnahmen“.

Die Grünen haben sich der Kritik der Wissenschaftler in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause angeschlossen. Die Grünen–Stadträtin Maria Weithmann fügte hinzu, dass ihre Fraktion nicht zum ersten Mal von einer Äußerung des Oberbürgermeisters zur Wichtigkeit des Autoverkehrs irritiert worden sei, die einer Verkehrswende nach Vorstellung der Grünen entgegenstehe. R

app hatte bei der Jahresversammlung des Unternehmerverbandes „Wirtschaftsforum pro Ravensburg“ gesagt und in der Gemeinderatssitzung konkretisiert: Diejenigen, die in Ravensburg einkaufen wollen, kämen vermutlich zu 90 Prozent mit dem Auto in die Stadt, was sich in Zukunft auch nicht ändern werde. Weithmann war darüber verärgert und sagte: „Die Stadt sollte im Gegenteil klarmachen: Wir müssen schneller werden und ambitionierter sein.“

CDU will mehr Eigenlob von der Stadt hören

Für die CDU reagierte August Schuler, dem Weithmanns Kritik an der Stadtverwaltung nicht gefällt: „Wenn wir ununterbrochen die Stadtspitze beschädigen, dann nützt das der Klimaneutralität gar nichts“, sagte Schuler. „Wir sind weiter als viele andere Städte unserer Größe.“

Doch das sei in der Öffentlichkeit zu wenig bekannt. „Man sollte mal aufschreiben, was wir alles gemacht haben. Das ist unendlich viel. Das sollte man ganz laut sagen“, findet Schuler und kritisiert damit indirekt die Kommunikationsstrategie der Stadtverwaltung. Es gehe zwar immer noch mehr beim Klimaschutz, aber man müsse auch sehen, was sich die Stadt leisten könne.

Konkrete Vorschläge kamen vom Chef der Fraktion „Bürger für Ravensburg“, Ulrich Höflacher. Im Ravensburger Umland vertrockneten derzeit mehrere Weiher, die aber Treibhausgas binden würden, wenn sie gefüllt wären und ihr Umland moorig bliebe. Das müsse man angehen, so Höflacher. Außerdem sagte er: „Wir brauchen Geothermie.“ Damit könnte in der Wärmeversorgung der Ravensburger Haushalte CO2 eingespart werden.

„Bürger für Ravensburg“ pochen auf Geothermie

Nach Angaben der Technischen Werke Schussental ist eine Machbarkeitsstudie für eine Bohrung auf dem Platz der Oberschwabenhalle in Vorbereitung. Eine Bohrung würde voraussichtlich Kosten von 20 Millionen Euro verursachen.

Wir müssen auf Wissenschaftlichkeit achten und das umsetzen, was am meisten bringt, findet Höflacher.

Moralische Appelle und das Herumdoktern am Autoverkehr hat seiner Meinung nach „null Wirkung“.

Auch Markus Waidmann (FDP) will die Geduld aufbringen, auf Datengrundlagen zu warten, um dann Entscheidungen fürs Klima zu treffen. Der Wärmeplan, den die Stadt gerade erarbeite, biete wichtige Fakten für die klimafreundlichere Wärmeversorgung der Ravensburger Haushalte. Auch für die Mobilitätswende müsse die Stadt jetzt rasch Daten erfassen, fordert Waidmann.

FDP will rasch eine Verkehrszählung sehen

Die Stadt hat dafür bereits für rund eine Million Euro Zählgeräte und Software gekauft. Aus seiner Sicht sind klaren Daten die einzige Grundlage, auf der ein Konsens im Gemeinderat und in der Gesellschaft über möglicherweise einschneidende Entscheidungen zum Klimaschutz möglich ist.

Oberbürgermeister Daniel Rapp wollte auf die Diskussion nicht einsteigen und verwies auf einen Termin am 18. Oktober. Dann wolle die Stadt auf Grundlage von Datenmaterial darlegen, wo sie bei der Umsetzung des Klimakonsens steht. „Aus heutiger Sicht nur das: Wir haben schon viel hinbekommen, aber auch noch viel vor uns“, so Rapp.

Info: Das ist der Klimakonsens

Der Klimakonsens ist ein von Ravensburgern (aus Bürgerschaft, Umweltverbänden, Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunalpolitik und Verwaltung) entwickeltes Papier zum lokalen Klimaschutz. Der Gemeinderat hat den Klimakonsens am 27. Juli 2020 beschlossen. Darin hat man sich freiwillig das Ziel gesetzt, dass pro Jahr in allen Bereichen, zum Beispiel in Verwaltung, Wirtschaft und Verkehr, in Ravensburg 13 Prozent CO₂ eingespart werden soll, damit die Stadt bis 2040 klimaneutral wird.