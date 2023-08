Ravensburg Leprechauns müssen sich dem Favoriten beugen

Die Baseballmannschaft des TSB Ravensburg hat in der Bezirksliga eine spannende Partie bei den Tübingen Hawks noch verloren. Dabei hatten die Leprechauns auswärts zunächst geführt, doch Tübingen drehte die Partie noch. Im Michael–Thon–Ballpark begannen die Ravensburger laut Mitteilung stark und mutig. Am Ende setzte sich der Favorit aber doch deutlich durch. Die Tübinger sind damit weiter ungeschlagen und sind heißer Anwärter auf den Aufstieg in die Landesliga.

Zu Beginn setzte Ravensburg die Tübinger unter Druck und führte nach zwei Innings durchaus überraschend mit 6:0. Doch die Hawks zeigten sich taktisch versiert und stellten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive um, was den Kobolden aus Ravensburg die Rückkehr ins Spiel erschwerte. Schließlich mussten sie sich im achten Inning mit einem Endstand von 17:7 geschlagen geben.

Bemerkenswert war laut Mitteilung der Leprechauns die Leistung des Zugangs Mike Thai, der bei seinem Debüt für die Leprechauns gleich glänzen konnte. Die Ravensburger um Spielertrainer Maykel Redondo freuen sich bereits jetzt darauf, wenn Thai sein Studium beendet und dem Team in vollem Umfang zur Verfügung stehen kann. Stark spielten in Tübingen auch der Ravensburger First Baseman Armaury Fernandez sowie Spielertrainer Maykel Redondo. Sie halfen mit ihren Schlägen mit, das Spiel spannend zu gestalten.

Die Verteidigung der Ravensburger zeigte ebenfalls gute Leistungen, vor allem durch den Leftfielder Niek Oostvogel, der in der Liga als Flying Dutchman bekannt ist. Mit zwei spektakulären sogenannten Diving Catches unterstrich er einmal mehr seinen Ruf als starker Verteidiger. Unterstützung erhielt er von Roland Dingler, der ebenfalls eine solide Leistung auf dem Feld zeigte und dazu beitrug, die Ravensburger zeitweise im Spiel zu halten.

Für die Leprechauns geht es bereits in wenigen Tagen weiter, denn am kommenden Sonntag (13 Uhr) steht das nächste Spiel an. Auf dem Kunstrasenplatz des TSB geht es gegen Ulm.