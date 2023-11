Ehrenamtliches Engagement ist viel mehr als nur „irgendwas für die Gesellschaft machen“. Es zeigt, wie Menschen mit Leidenschaft und Tatkraft die Welt um sich herum verändern können. Gerade die Freude am aktiven Einsatz, anderen zu helfen, steht besonders im Fokus. Die nachfolgenden Geschichten zeigen, wie vielfältig Ehrenamt sein kann. Am Samstag präsentiert sich das Ehrenamt in Ravensburg.

Ameisenschutz: Fokus auf die ganz Kleinen

Der 75-jährige Franz Gregetz hat seine Leidenschaft im Schutz von Ameisen gefunden, einem wichtigen Bestandteil des Naturschutzes. Er ist Mitglied der Deutschen Ameisenschutzwarte. Bereits als Kind verbrachte er Stunden damit, Ameisen zu beobachten. „Ich habe die Ameisen sogar zu Artisten werden lassen“, erinnert sich Gregetz.

Franz Gregetz präsentiert seine mobile Ameisenausstellung. Er engagiert sich bei der Ameisenschutzwarte. (Foto: Franz Gregetz )

Dabei ließ er kleine Insekten, Schnecken und sogar Eidechsen über ein „Mini-Trapez“ laufen. Während sich die Eidechsen für einen anderen Weg entschieden, waren die Ameisen die einzigen, die tatsächlich den Mut hatten, darüber zu laufen und ernteten seinen Applaus. Im Laufe der Jahre eignete er sich immer mehr Wissen über die Tiere an und bezeichnet sich heute selbst als „Problemameisenbeauftragter“.

Sein Engagement für den Ameisenschutz ist jedoch alles andere als ein Hobby. Jedes Jahr siedelt er etwa acht Ameisenvölker um. Der Aufwand für die Umsiedlung eines einzigen Volkes kann mehr als 100 Stunden in Anspruch nehmen. Für den ehemaligen Krankenpfleger ist sein Engagement im Ameisenschutz eine Herzensangelegenheit. Er sieht seine Arbeit nicht nur als Dienst an den Ameisen, sondern auch als eine Möglichkeit, Menschen für den Naturschutz zu begeistern.

Kinderstiftung: Engagement zum Jungbleiben

Die eigene Zeit und Energie für eine sinnvolle Sache einsetzen: Dafür hat sich auch Iris Köberle-Jakubek entschieden. Mit einer jahrzehntelangen Erfahrung im Schuldienst und einer Leidenschaft für das Wohl von Kindern und Jugendlichen hat sie eine erfüllende Aufgabe im Projekt „Lernen und Chancen schenken“ der Kinderstiftung gefunden.

Iris Köberle-Jakubek engagiert sich ehrenamtlich bei der Kinderstiftung. (Foto: Iris Köberle-Jakubek )

Das Projekt ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, jede Woche Zeit mit einem Erwachsenen zu verbringen, um mit ihm sowohl über schulische als auch außerschulische Probleme zu sprechen. Dabei wird immer auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingegangen. Der Aufbau von Vertrauen spiele von Anfang an eine entscheidende Rolle, sagt Iris Köberle-Jakubek. Und weiter: „In dem Projekt hat jedes Kind ein Alleinstellungsmerkmal und wird als Individuum wahrgenommen, was in einer schulischen Umgebung oft nicht der Fall ist.“ Die Sicherheit, die sie den Kindern und Jugendlichen gebe, sei von unschätzbarem Wert, so Iris.

Telefonseelsorge: „Eine Nabelschnur ins Leben“

Wer nicht nur Zeit und Ruhe, sondern auch ein offenes Ohr zu bieten hat, ist als Ehrenamtlicher bei der Telefonseelsorge gut aufgehoben. Auch Siegfried und Gerhard haben sich diesem Dienst gewidmet. Beide investierten zwei Jahre in eine spezielle Ausbildung, um die Kunst des aktiven Zuhörens zu erlernen.

Das Engagement hat beide gelehrt, dass man als ehrenamtlicher Seelsorger etwas bewirken kann.

Es stärkt nicht nur die eigenen Kompetenzen wie Aufmerksamkeit und Sensibilität. Es ermöglicht auch, die Stimmung und Bedürfnisse anderer Menschen besser zu erfassen, sagt Gerhard.

Die Hauptaufgabe eines Telefonseelsorgers ist das Zuhören. Menschen, die anrufen, suchen jemanden, dem sie von ihren Sorgen und Problemen erzählen können. Der Seelsorger fungiert als Zuhörer und Ratgeber, jemand, der „eine Nabelschnur ins Leben“ bietet, wie Siegfried es ausdrückt.

Neben dem klassischen Telefonat bietet die Telefonseelsorge mittlerweile auch Unterstützung per E-Mail und Chat an und hat damit ihre Methoden der Kontaktaufnahme erweitert. Doch die Anonymität bleibt erhalten, so Siegfried. Sowohl Anrufer als auch Seelsorger agieren in einem geschützten Raum, in dem sie ohne Vorurteile offen sprechen können. „Man sollte Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind“, sagt Gerhard. Er glaubt fest daran, dass Engagement das eigene Leben bereichert.

Hilfe für Kinder: Auch junge Menschen engagieren sich

Dass eine ehrenamtliche Tätigkeit auch für junge Menschen geeignet ist, zeigt sich an den Jugendlichen Franziska, Laura, Hannah, Stella, Anna und Franzi. Die Mädchen sind Teil von Unicef. Als Jugendteam engagieren sie sich für die Ziele der Hilfsorganisation. Mit verschiedenen Aktionen haben sie bereits auf die wichtige Arbeit von Unicef aufmerksam gemacht und Spenden für Kinder gesammelt, die Unterstützung benötigen.

Das Jugendteam agiert sowohl auf Augenhöhe mit den Kindern als auch den Erwachsenen. Sie organisieren unter anderem Aktionstage in Ravensburg, bei denen sich die Menschen vor Ort selbst für einen guten Zweck engagieren können.

Doch den Mädchen ist auch bewusst, dass sie als Jugendteam von Unicef noch attraktiver für Gleichaltrige werden müssen. Die Zukunft des Engagements für soziale Zwecke liegt in den Händen der Jugend, und sie sind fest entschlossen, weitere junge Menschen für ihre Arbeit zu gewinnen.

Johanniter: Retterin seit der Schulzeit

„Einfach mal was ausprobieren“, empfiehlt Janina Grothe. Sie ist bereits seit zwölf Jahren Ehrenamtliche bei der Johanniter-Unfallhilfe. Janine hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen in Not zu helfen.

Janina Grothe ist Teil der Johanniter Unfallhilfe. (Foto: Janina Grothe )

Bereits während ihrer Schulzeit zeigte sie als Mitglied des Schulsanitätsdienstes Interesse und Leidenschaft für medizinische Hilfe. Die 27-Jährige ermutigt andere, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren. Sie betont, dass es für jeden das richtige Ehrenamt gibt, das zu den individuellen Fähigkeiten und Interessen passt.

Um noch mehr Menschen für das Ehrenamt zu begeistern, lädt die Freiwilligenagentur Ravensburg Interessierte am 4. November von 10 bis 15 Uhr zum Infotag „Finde dein Ehrenamt“ in den Schwörsaal auf den Marienplatz ein, um mit anderen Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen. Ab 9.45 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Daniel Rapp die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.