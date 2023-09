Ravensburg kann seine Bürger im Notfall nicht mit Sirenen warnen

Ein lauter Alarmton könnte schlafende Menschen im Katastrophenfall wecken oder sie auf eine unsichtbare Gefahr wie einen Atomunfall oder Giftgasaustritt aufmerksam machen. Deutschlandweit sollten solche Sirenennetze nach der Flutkatastrophe im Ahrtal wieder instandgesetzt oder ausgebaut werden ‐ auch Ravensburg hatte das vor. Damit kommt man aber nicht so schnell voran, wie geplant. Feuerwehrkommandant Kai Willach nennt die Gründe.

Ravensburg will Sirenen auch ohne Fördergeld bauen

Im Ahrtal fiel am 14. und 15. Juli 2021 so viel Regen auf einmal, dass die ganze Region in den Fluten versank. Die Bevölkerung wurde vom Ausmaß der Katastrophe überrascht, mindestens 134 Menschen starben. Nach diesem Ereignis hat man sich deutschlandweit Gedanken darüber gemacht, wie man die Bewohner einer Region im Notfall warnen könnte. Ein Teil der Lösung sollten Sirenen sein.

Der Aufbau eines flächendeckenden Sirenennetzes als Teil der Infrastruktur zur Warnung der Bevölkerung wird daher auch in Ravensburg noch einige Zeit dauern. Feuerwehrkommandant Kai Willach

Die gab es schon mal auf vielen öffentlichen Gebäuden. Doch die Sirenen wurden in den vergangenen Jahrzehnten abgebaut oder nicht mehr gewartet. Der Bund hat ein Förderprogramm aufgelegt, um ein solches Sirenennetz wieder aufzubauen. Ravensburg ist dabei zwar leer ausgegangen, will aber aus eigener Tasche dieses Warnsystem aufbauen. Das geht aber jetzt viel langsamer voran als geplant.

Ein Jahr nach der Ankündigung kein Fortschritt

Neun Sirenen sollten im Jahr 2023 aufgebaut werden, so hatte es Baubürgermeister Dirk Bastin im September 2022 angekündigt. Als Standorte sind städtische Gebäude vorgesehen wie die Neuwiesenschule, in den Ortschaften häufig die Feuerwehrhäuser ‐ die gibt es nämlich auch dort, wo kein Rathaus steht, als Beispiele nannte Bastin Dürnast oder Gornhofen.

Doch nun, im Spätsommer 2023, kann die Stadt keinen Fortschritt berichten. Die Stadt sei auf Firmen angewiesen, die bei der Konzeption des Sirenennetzes helfen und den Aufbau der Anlagen übernehmen. „Diese haben nach der Flutkatastrophe im Ahrtal unzählige Anfragen und Aufträge von Kommunen aus ganz Deutschland abzuarbeiten“, erklärt Feuerwehrkommandant Kai Willach auf Anfrage von Schwäbische.de. Weiter sagt er: „Der Aufbau eines flächendeckenden Sirenennetzes als Teil der Infrastruktur zur Warnung der Bevölkerung wird daher auch in Ravensburg noch einige Zeit dauern.“

Kreisbrandmeister befürwortet Reaktivierung von Sirenen

Oliver Surbeck, Kreisbrandmeister und Leiter der Stabsstelle für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement des Landkreises Ravensburg, sprach sich in der Vergangenheit klar für den Einsatz von Sirenen aus. Denn sie haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Warnsystemen: Sie wecken auf.

Eine Sirene werde nur ausgelöst, wenn die Situation keinen Aufschub duldet, so Surbeck. Das könne ein Atomunfall nahe der deutschen Grenze sein, eine Hochwassersituation ähnlich der im Ahrtal oder ein Gefahrguteinsatz, bei dem giftige Stoffe in die Luft entweichen.

Die Sirenen seien „praktisch fast die gleichen“ wie die, die es bis vor einigen Jahren noch in vielen Kommunen gab, die dann aber abgebaut wurden. Doch im Ahrtal war der Mobilfunk zusammengebrochen ‐ auch deshalb will man die Bevölkerung akustisch warnen können.

Diese Warntöne muss man sich merken

Falls irgendwann ein Sirenennetz besteht, gelten laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe einheitlich nachfolgende Sirenensignale:

Warnung: Einminütiger, auf- und abschwellender Heulton. „Die gewarnten Personen können sich anschließend über weitere Quellen (Rundfunk, Warn-Apps, Webseiten etc.) genauer über die Art der Gefahr und Verhaltensempfehlungen informieren“, heißt es vom Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Entwarnung: Einminütiger, gleichbleibender Heulton