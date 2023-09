Im Kampf gegen den wild entsorgten Müll in Ravensburg hat die Stadtverwaltung vor, mehr Mülleimer aufzustellen. Außerdem können achtlos weggeworfene Zigarettenstummel bald ein Bußgeld nach sich ziehen.

Oft sind Mülleimer in der Innenstadt von Ravensburg übergequollen. Sperrige Pizzakartons verstopfen den Mülleimer oder die Behälter sind einfach voll. Viel Müll landet deswegen neben den Abfalleimern. Teilweise sogar ganze Müllsäcke.

Deshalb läuft jetzt die Kampagne für eine saubere Innenstadt

Im Juni startete die Stadt Ravensburg die Kampagne „Sauber bleiben ‐ Müll vermeiden!“ gegen das in den vergangenen Jahren stark gestiegene Müllaufkommen. So wurde auf dem Marienplatz ein Mülltonnenturm aufgestellt, der mit seinen 125 Mülltonen die Menge an Müll repräsentieren soll, die wöchentlich von der Stadtreinigung aufgesammelt wird. Mittlerweile steht der Turm vor dem Untertor. Außerdem wurden in der Nähe von Abfalleimern in der Innenstadt bunte Sprüche und Symbole auf den Boden gesprüht, die die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen sollen.

Die Stadtverwaltung will nun einen weiteren Schritt gehen, um die richtige Entsorgung von Abfällen zu erleichtern: Insgesamt acht neue Abfalleimer will die Stadt bis Anfang Dezember aufstellen. Wo genau, das soll im Herbst entschieden werden.

Die Ziele der Kampagne wurden laut Stadt erreicht

Sicherlich lässt sich der Trend, stetig mehr Müll zu produzieren, nicht mit dieser einen Aktion einfach umkehren, sagt die stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Christa Kohler-Jungwirth über die Müllkampagne.

Das Thema Müll werde die Stadt weiter begleiten. Trotzdem wurden aus Sicht der Stadtverwaltung die Ziele der Kampagne erreicht. Denn die Graffiti im Umfeld der Abfalleimer sowie der Mülltonnenturm regen laut Kohler-Jungwirth Menschen dazu an stehenzubleiben und darüber zu sprechen. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ konnte die Stadtverwaltung allerdings keine Zahlen zur Entwicklung der Müllmenge in diesem Sommer nennen, die zeigen, wie erfolgreich die Kampagne bisher war.

Der Mülltonnenturm sowie die Graffiti werden zudem keine langfristige Zukunft im Ravensburger Stadtbild haben. Die Graffiti werden nicht aufgefrischt und dürften über den Winter verblassen, und der Mülltonnenturm soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgebaut werden.

Über diesen überquellenden Mülleimer an der Bushaltestelle am Ravensburger Marienplatz ärgern sich die Besitzer der benachbarten Eisdiele. (Foto: Anna Ivanova )

Kippenstummel wegschnippen zieht ein Geschenk nach sich ‐ noch

Zur Müll-Kampagne gehört auch eine Taschen-Aschenbecher-Aktion. Die wendet sich gezielt an Raucher, die dabei erwischt werden, wie sie einen Zigarettenstummel auf den Boden werfen. Eine erste Verwarnung und gleichzeitig ein Geschenk bekommen die erwischten Raucher in Form von einem Taschen-Aschenbecher. „Kippenkäschtle“ oder „Bußgeldsparer“ ist auf die Deckel gedruckt, knapp 200 Stück wurden verteilt. Ein Bußgeld, das bei einem zweiten Vergehen fällig wäre, wurde bislang laut Kohler-Jungwirth noch nicht ausgesprochen.