Die Musikschule Ravensburg hat Großes vor: Im September 2024 will sie das Musical „Sister Act“ auf die Bühne bringen - vor jeweils 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Oberschwabenhalle.

Die Hauptrolle, die der Nachtclubsängerin Deloris, übernimmt eine professionelle Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin: Lennora Esi (32). Sie hat familiäre und freundschaftliche Bindungen nach Ravensburg.

In Hamburg steht sie fast jeden Tag auf der Bühne: Lennora Esi ist fest angestellt beim Musical „Harry Potter und das verwunschene Kind“ im „Mehr!Theater“ am Hamburger Großmarkt. „Wir haben sechs bis acht Shows pro Woche“, berichtet sie.

Für Heimatbesuche sei das eher ungünstig. Lennora Esi ist im Raum Ravensburg aufgewachsen. Als sie 14 Jahre alt war, ist ihre Familie nach Grünkraut gezogen ist. Sie hat Workshops am Theater Ravensburg besucht und 2010 in Ravensburg ihr Abitur gemacht. 2011 hat sie die Anita im Musical „West Side Story“ der Musikschule gespielt.

Viel Zeit im Ausland verbracht

Später hat ihre Ausbildung Lennora Esi nach Berlin, München und New York geführt. Sie hat Theater gespielt, für Kurzfilme vor der Kamera gestanden, in Bands gesungen, getanzt und Tanz unterrichtet. Sie hat Theaterstücke geschrieben und 2021 beim Edinburgh Festival Fringe den Preis für die beste ausländische Show gewonnen. Im vergangenen Jahr hat sie für eine Produktionsfirma das Drehbuch für einen 90-Minuten-Film geschrieben. Drei Jahre hat sie in Vancouver gelebt und auch sonst viel Zeit im Ausland verbracht.

Lennora Esi heißt mit bürgerlichem Namen Sara Bürkle.

Aber mit dem Namen Bürkle wäre es auf dem internationalen Markt schwierig, sagt sie.

Dazu kam, dass es auf der Schauspielschule zwei Saras gab. Also hat sie auf ihren Spitznamen aus der Schulzeit zurückgegriffen: „Lynn“, abgeleitet von ihrem zweiten Namen Lennora, den auch ihre Mutter und ihre Großmutter tragen.

Der Künstlername Esi

Und woher kommt „Esi“? Im Leben der Künstlerin spielt der westafrikanische Tanz eine große Rolle. Dabei hat sie mit einem Trommler aus Ghana zusammen gearbeitet. Bei seinen Leuten in Ghana bekommen Kinder einen Namen nach dem Wochentag, an dem sie geboren sind, hat er ihr berichtet. Ein Mädchen, das wie Lennora an einem Sonntag zur Welt kam, heißt Esi.

Ab Oktober 2024, wenn ihr Engagement in Hamburg endet, will Lennora Esi Länder in West- und Südafrika und in der Karibik bereisen und vor Ort weiteren Tanzunterricht nehmen. Bis dahin, so lange sie in Hamburg arbeitet, ist aus ihrer internationalen Perspektive der Weg nach Ravensburg nicht weit. „Die ideale Gelegenheit, um im Musical der Musikschule mitzuspielen.“ Sie freue sich schon sehr auf Besuche im Süden und die Zusammenarbeit mit ihrer Mutter Lib Briscoe, die beim Musical in Ravensburg Regie führt.

Hogwarts-Geschichten für Eltern aufgeführt

„Ravensburg ist für mich vertrautes Gelände“, sagt Lennora Esi. „Ich kenne hier noch viele tolle Leute von früher.“ Freunde aus der Schulzeit hätten sie kürzlich daran erinnert, wie groß die Begeisterung für die Harry-Potter-Bücher war. Damals hätten sie zusammen Hogwarts-Geschichten für ihre Eltern aufgeführt. Aus Sicht der Ravensburger Freunde hat Lennora Esis Lebensweg einen folgerichtigen Bogen zurück zu ihren Wurzeln geschlagen: Heute spielt sie wieder Harry-Potter-Geschichten, wird aber als Profi dafür bezahlt.

Das Musical „Sister Act“ wird vom 13. bis 15. September 2024 in der Oberschwabenhalle aufgeführt. Der Vorverkauf hat schon begonnen. Karten gibt es unter www.musikschule-ravensburg-e-v.de.